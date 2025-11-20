Free Mobile va lancer un nouveau forfait spécial dès ce soir

L’opérateur fait son retour sur Veepee.

Le rendez-vous est pris. Après 6 mois d’absence sur le site d’e-commerce, Free Mobile s’apprête à lancer un nouveau forfait ce jeudi 20 novembre à 19h sur Veepee. Habitué à dégainer environ 3 fois par an une nouvelle offre mobile pour booster ses recrutements, l’opérateur avait commercialisé en mai dernier un forfait Série Spéciale Free 20 Go 4G avec l’ex-Oqee inclus au prix de 3,99€/mois sans condition de durée. Après avoir relancé la machine à recruter des abonnés cet été, Free Mobile pourrait surprendre en plein “Black Free Days”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox