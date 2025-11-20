Free relance déjà sa “Série Spéciale Freebox Révolution Light” avec Paramount+ et Cafeyn offerts temporairement

La promo à 19,99€/mois la première année est de retour pour les nouveaux abonnés en exclu web.

Quatorze jours seulement après être revenue à son tarif standard fixe, la Freebox Révolution Light fait son retour en promo. Free relance en effet, ce 20 novembre, sa “Série Spéciale” à 19,99 €/mois pendant un an, puis 29,99 €/mois, sans engagement supplémentaire… mais avec une petite cerise sur le gâteau : l’ajout de Paramount+ Standard avec un mois offert pour les nouveaux abonnés mais aussi les existants (puis 7,99€/mois).

Sur le fond, Free ne change pas une formule sans secret: Fibre jusqu’à 1 Gbit/s, plus de 300 chaînes TV via le Player Révolution et l’appli Free TV / Free TV+, 40 heures d’enregistrement TV incluses dans le cloud, un disque dur de 250 Go et le service de presse en ligne Cafeyn toujours proposé avec 3 mois inclus puis 9,99 €/mois, sans oublier plus de 500 films et 1000 épisodes de séries inclus avec Free Ciné.

