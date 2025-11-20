Free révèle la technologie utilisée par TF1 et M6 pour ennuyer les abonnés Freebox

Découvrez l’anti ad-skipping, cette technologie qui peut vite agacer lorsque vous souhaitez passer la publicité en direct ou sur vos enregistrements sur Free TV.

D’abord TF1, puis plus récemment M6… Certaines chaînes ont mis en place une mesure qui empêche de passer les publicités sur Free TV via le contrôle du direct. Une chose qui n’est pas forcément du goût des utilisateurs, et qui a un nom : l’Anti ad-skipping. Sur son site web, Free TV détaille le fonctionnement de cette technologie qui empêche toute manipulation destinée à contourner la diffusion des publicités.

Lorsqu’une chaîne a activé cette technologie, le message affiché à l’écran est le suivant : “À la demande de [Nom de la chaîne], cette action est bloquée durant ce passage publicitaire”. Pour l’heure, selon nos constatations, cette fonctionnalité est utilisée uniquement sur les chaînes du groupe TF1 et sur M6 et W9.

Comment fonctionne l’Anti ad-skipping ?

Lorsque qu’une publicité est en cours de diffusion, les actions suivantes sont bloquées sur l’application :

Retour en arrière (-10 secondes)

Avance rapide (+10 secondes)

Déplacement du curseur du lecteur vidéo

Pendant une publicité, il reste toutefois possible de :

Revenir au Direct

Sélectionner Programme Précédent (mobile et web seulement)

Sélectionner Programme Suivant (mobile et web seulement)

L’Anti ad-skipping concerne le Direct (tout support, y compris les Freebox Révolution et player Devialet) et les Enregistrements dans le cloud sur Free TV. Les enregistrements sur disque dur, notamment sur player Devialet et Révolution, ne sont pas concernés. Free rappelle également que l’activation répond à une demande des chaînes de télévision et n’est pas de son fait. Cette mesure s’applique sur tous les supports compatibles avec Free TV afin de garantir une expérience conforme aux exigences des chaînes partenaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox