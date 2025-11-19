Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : SFR vient tout changer, Free à la rescousse des abonnés, Free Mobile décroche le gros lot…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

17 novembre 2006 : Iliad (Free) annonce officiellement s’intéresser à la dernière licence d’opérateur mobile

Les prémices d’un lancement qui ne se fera que 6 ans plus tard. Le 17 novembre 2006, Iliad a officiellement publié un communiqué affirmant son intérêt pour la 4ème licence d’opérateur mobile. Si lors de cette annonce, aucun engagement n’a été pris par l’opérateur, la révolution Free Mobile était bel et bien déjà en marche.

17 novembre 2014 : B&You fusionne avec Bouygues Telecom

Initialement, la marque B&You avait été créée comme une solution à bas-prix pour l’opérateur Bouygues Telecom en 2011. Cependant, le 17 novembre 2014, la marque a finalement fusionné avec sa maison-mère pour devenir une gamme de forfaits. Une opération officialisée avec le lancement de sept nouvelles offres le jour même, comprenant ainsi les forfaits B&You (sans engagement et sans mobile) et les versions avec engagements et mobiles nommés “Sensation” qui ont depuis été renommés “forfaits Bouygues Telecom”.

Le site de l’opérateur remplace alors celui de son ancienne marque, et les abonnés ont pu bénéficier de l’accompagnement en boutique et par téléphone qui était auparavant réservé aux abonnés Bouygues Telecom.

17 novembre 2015 : Free décroche ses premières “fréquences en or” Le début d’une aventure qui suit encore le réseau de Free Mobile. Le 17 novembre 2015, Free décrochait 10 MHz dans la bande de fréquence 700 MHz. Cette bande est bien connue des abonnés de l’opérateur, puisqu’elle est la plus majoritairement déployée et s’avère être utile en 4G comme en 5G. Concrètement, cette bande relève des fréquences dites “basses”, qui compense un débit moins important par une plus large couverture et une meilleure pénétration des bâtiments. C’est notamment en agrégeant cette fréquence et plusieurs autres que l’opérateur est capable de proposer des débits performants en 4G+.

17 novembre 2020 : Amazon Prime Video est enfin sur toutes les Freebox

Après une arrivée en 2019 sur Freebox Delta et One, puis un disponibilité sur Freebox mini 4K et Pop, la Freebox Révolution a enfin vu arriver le service de SVOD d’Amazon le 17 novembre 2020. A partir de cette date, toutes les box proposées par Free permettaient ainsi d’accéder à la deuxième plateforme de SVOD la plus populaire de France (après Netflix), via une option proposée par Free ou en souscrivant à Amazon Prime directement depuis votre navigateur. Il aura fallu du temps, mais c’est fait !

18 novembre 1987 : Création de SFR

Retour 38 ans en arrière, à la création d’un opérateur que l’on connait tous. C’est en effet le 18 novembre 1987 que la Compagnie Générale des Eaux a créé cette société française de radiotéléphonie, que nous connaissons depuis sous le nom de SFR. A l’époque, il ne proposait qu’un service de radio-télécommunications analogique en concurrence avec Radiocom 2000 de France Telecom. Son arrivée sur le marché du mobile ne se fera que 5 ans plus tard, puisque SFR lancera le deuxième réseau GSM français en 1992.

19 novembre 2009 : Free, premier opérateur proposant des jeux vidéo sur sa box

Alerte gaming ! Les abonnés Freebox ont pu, dès le 19 novembre 2009, installer de nombreux jeux sur leur box internet, et pas n’importe lesquels. Outre une sélection de jeux développés en interne (comme le démineur, le solitaire, ou Snakebox), la Freebox HD permettait également d’installer des jeux émulés. Il suffisait de récupérer les fichiers ROMS nécessaires (via des plateformes légales précisait à l’époque l’opérateur), puis de les copier sur le disque dur de votre Freebox ou sur un support de stockage externe.

Et ce n’était pas tout : la Freebox HD permettait même de jouer à des jeux 3D, notamment Duke Nukem 3D ou Doom. Un kit de développement était également mis à disposition pour ceux qui souhaitaient mettre à disposition leur jeux pour la communauté. Toutes ces possibilités n’ont engendré aucun surcoût pour l’abonné, comme souvent avec Free.

19 novembre 2013 : SFR lance une box avec Google Play

Un lancement très discret pour une box qui n’aura pas forcément marqué les esprits. Les abonnés SFR pouvaient en effet, dès le 19 novembre 2013, bénéficier d’un tout nouveau player intégrant Google Play, qui deviendra plus tard Android TV, une première en Europe.

Les clients pouvaient ainsi bénéficier, pour 3€/mois sans engagement, de l’accès à la TV en direct, à la demande, au club Vidéo SFR mais aussi aux différents services de Google comme la recherche vocale, YouTube et bien sûr les nombreuses applications disponibles sur le Play Store.

20 novembre 2020 : le premier lancement commercial de la 5G en France

C’est en effet SFR qui a été le premier à appuyer sur le bouton pour lancer la 5G mais… seulement dans une seule ville. En effet, le 20 novembre 2020, quelques semaines après les enchères, le premier réseau 5G était activé à Nice par l’opérateur au carré rouge. Mais c’était bel et bien le seul endroit où la nouvelle génération de téléphonie mobile était lancée commercialement en France, avant une activation plus étendue par Orange, Bouygues Telecom puis Free durant le mois de décembre. Pour l’anecdote, l’opérateur avait vu les choses en grand et avait même fait en sorte que BFM suive le lancement en 5G mais cette dernière à tout simplement planté en plein live. Cocasse !

20 novembre 2020 : Iliad finalise son installation en Pologne

Alors que la 5G s’installait en France, Iliad défaisait officiellement ses valises en Pologne. Le même jour, la maison-mère de Free annonçait ainsi le succès de l’offre publique d’achat de Play, premier opérateur sur le mobile en Pologne. Cette acquisition avait en effet beaucoup d’importance puisque cela faisait d’Iliad le 6e groupe télécoms d’Europe.

22 novembre 2022 : Free Proxi vient à votre secours

Près de 16 ans après le lancement de Free Assistance, Free lance officiellement ce 22 novembre 2022 ce qu’il appelle “la révolution du service abonné”. L’objectif pour l’opérateur est d’être plus que jamais au plus près de ses abonnés pour intervenir le plus rapidement et efficacement possible. Pour cela, Free a commencé à déployer fin 2019 une constellation de mini hubs dans l’hexagone, soit de petites équipes locales composées de 8 à 10 conseillers Free à la disposition des clients de leur secteur pour répondre à toutes leurs demandes, que ce soit sur les offres Freebox ou Free Mobile. Un déploiement progressif avec une annonce officielle il y a deux ans.

