Free enrichit un bouquet TV et lance une nouvelle chaîne internationale incluse sur les Freebox

Arrivée d’une nouvelle chaîne premium dans le bouquet Portugais payant et lancement d’une chaîne d’information internationale en anglais sans surcoût pour les abonnés Freebox.

En plus du lancement de 5 nouvelles chaînes françaises incluses dans les offres Freebox, Free Free poursuit la montée en puissance de son univers télé.

Le bouquet Portugais de Free s’étoffe avec SIC Novelas, une chaîne entièrement dédiée aux grandes telenovelas portugaises. Proposée au sein d’un pack à 5,99 €/mois, elle diffuse des fictions phares comme Amor Maior, Coração d’Ouro, Espelho de Água, Lua Vermelha, Rosa Fogo ou encore Uma Aventura.

Ce bouquet comprend désormais 8 chaînes comme TVI Internacional (629), SIC Internacional (627), SIC Notícias (628), A Bola TV (631, en exclusivité Free), SIC Novelas (632), Baby TV (633), Canal Q (635), TVI Ficção (636). Les abonnés Freebox peuvent souscrire au bouquet Portugais directement depuis leur Freebox ou Free TV+.

Newsmax, une nouvelle chaîne internationale en anglais

Côté chaînes incluses, Free lance Newsmax sur le canal 351. Cette chaîne d’origine américaine diffuse en continu l’actualité internationale et nationale en anglais, avec journaux, reportages, interviews et débats. Accessible via Free TV sur Freebox, mais aussi depuis l’application (smartphones, tablettes, TV connectées et navigateur web), elle s’adresse aux abonnés qui souhaitent suivre l’info en version originale ou comparer différents angles éditoriaux sur les grands événements mondiaux.

