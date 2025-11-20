Canal+ lance son offre spéciale “La Totale”, ultra-complète et disponible sur les box dont les Freebox

Du ciné, du sport, énormément de services inclus… Canal vous met la totale pour 40€ par mois !

Du 20 novembre au 3 décembre 2025, Canal+ propose une série limitée baptisée Canal+ La Totale. Cette formule réunit l’ensemble des contenus premium de la plateforme et de ses partenaires pour 40 euros par mois pendant 24 mois. Cinéma, séries, sport, documentaires, jeunesse… l’offre se veut exhaustive, d’où son nom.

Cette série spéciale inclut plus de 30 chaînes et services, parmi lesquels Netflix Standard, Apple TV+, HBO Max Standard, Paramount+, OCS, Ciné+, beIN SPORTS, Eurosport ainsi que toutes les chaînes Canal+ comme Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ Grand Écran ou Canal+ Kids. L’ensemble peut être utilisé jusqu’à 4 écrans en simultané selon les services. Habituellement proposée à 59,99 euros pendant un an puis 75,99 euros, cette offre promotionnelle permet ainsi d’économiser 672 euros sur deux ans.

L’offre met en avant un catalogue cinéma récent, par exemple Mickey 17 sur Canal+ ou Harry Potter et la Coupe de feu via HBO Max. Côté séries, les abonnés retrouvent des titres populaires comme The Witcher sur Netflix ou The Last Frontier sur Apple TV+. Les documentaires sont également nombreux, notamment Harry Potter : retour à Poudlard ou Raël : le prophète des extraterrestres. Une sélection jeunesse complète l’ensemble avec Gumball, Les p’tits diables ou JoJo’s Bizarre Adventure. Les fans de sport ne sont pas en reste : la formule inclut 100 % de la Premier League, la Ligue 1 et la Ligue 2 via beIN SPORTS, le MotoGP, les Masters 1000 de tennis, le ski alpin, la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le WRC, le Top 14, le padel, Wimbledon et d’autres compétitions majeures.

L’abonnement permet l’accès à l’application Canal+ sur smartphone, tablette, ordinateur, TV connectée, Apple TV ou consoles et aussi sur les décodeurs des principaux opérateurs Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. La plateforme propose une qualité d’image en UHD HDR et un son Dolby Atmos, sous réserve de disposer d’un matériel compatible.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox