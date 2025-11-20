Game over pour Game One : la chaîne TV fermera officiellement le 31 décembre, mais ce n’est pas la fin de l’histoire

La fin est désormais datée. Après des semaines de rumeurs et d’annonces partielles, les deux visages emblématiques de Game One, Julien Tellouck et Marcus, ont confirmé que la chaîne culte du gaming tirera définitivement sa révérence le 31 décembre 2025 après 27 ans d’existence. Mais tous deux promettent déjà une suite, hors des canaux TV traditionnels.

C’est Julien Tellouck qui a officialisé la nouvelle sur X le 19 novembre : Game One cessera d’émettre le 31 décembre 2025, avec un dernier direct prévu le mercredi 3 décembre. L’animateur, qui parle d’“une récréation qui a duré 23 ans” pour lui, assume l’émotion tout en appelant les fans à profiter de cette dernière ligne droite. Pour beaucoup, cela signe la fin d’un rituel, celui d’une chaîne qui a accompagné plusieurs générations de joueurs et joueuses depuis 1998, jusqu’à devenir une référence de la culture jeu vidéo à la TV.

💔 C’est officiel : Game One fermera le 31 décembre 2025.

L’annoncer aujourd’hui… ça me fait quelque chose.

Vous allez tellement me manquer. ❤️ Pour moi, Game One, c’était plus qu’une chaîne.

👉 C’était une récréation qui a duré 23 ans.

Et comme toutes les récréations quand on… pic.twitter.com/OgLKcWh4Tr — Julien Tellouck (@JulienTellouck) November 19, 2025

Cette date vient surtout clarifier un calendrier mouvementé : initialement, la fermeture était annoncée pour fin novembre, avant qu’un léger sursis ne soit accordé jusqu’au 31 décembre. Elle est diffusée notamment sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues mais aussi disponible dans les offres Canal+.

Dans son long message aux téléspectateurs, Julien Tellouck remercie les fans pour 23 années d’antenne, et surtout, insiste sur un point : “ce n’est pas la fin de l’histoire”. Il évoque déjà plusieurs pistes, nouvelle chaîne, contenu en live, Twitch, sans encore dévoiler la forme exacte de ce futur projet.

Marcus, autre figure historique de Game One, a pour sa part livré un message plus frontal, visant directement la nouvelle entité Paramount Skydance et sa manière de gérer l’annonce en interne. Il dénonce le fait que les salariés permanents aient enfin pu officialiser la fermeture, mais que “le reste des équipes (intermittents, techniciens, prestataires)” n’ait toujours pas été informé correctement. Une prise de parole qui souligne la brutalité du choc pour ceux qui ont “créé cette chaîne et l’ont fait vivre pendant presque 30 ans”. Son message se termine néanmoins sur une note combative : Game One est décrite comme “une grande famille” et l’objectif est désormais de “respawner (réapparaître) ailleurs, et en coop”, avec l’appui de la communauté.

Apres avoir tortillé du cul pendant trois mois, @Skydance / @ParamountPlusFR autorise enfin ses salariés à annoncer officiellement la fermeture de @gameone à la fin de cette année, le 31 Décembre… Mais ne juge toujours pas opportun d’en informer le reste des équipes… https://t.co/l2FQ6NRH7W — Marcus (@Marcuszeboulet) November 19, 2025

Une victime de la restructuration Paramount Skydance

Si l’annonce résonne particulièrement fort chez les fans de jeux vidéo, elle s’inscrit dans un plan beaucoup plus large : la fermeture de Game One s’insère dans une restructuration profonde de Paramount France après la fusion avec Skydance, qui prévoit la disparition de plusieurs chaînes, dont J-One, MTV Hits ou encore BET.

Ironie cruelle, Game One restait une chaîne rentable, avec un résultat positif estimé à plusieurs millions d’euros par an, selon les premiers éléments révélés autour du plan de fermeture. Mais la stratégie globale de Paramount Skydance privilégie désormais le streaming (Paramount+, Pluto TV) et la rationalisation de ses chaînes linéaires, quitte à sacrifier des marques historiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox