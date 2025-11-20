Orange, SFR et Bouygues offrent à nouveau des frais aux nouveaux abonnés, Free n’a jamais arrêté

A l’heure du Black Friday, Orange, SFR et Bouygues Telecom ont tous décidé de remettre en place une opération spéciale déjà lancée auparavant : les frais d’activation de leurs box sont désormais offerts.

À l’occasion du Black Friday, les trois principaux opérateurs télécoms que sont Orange, SFR et Bouygues Telecom ont décidé de remettre en place une opération commerciale déjà observée à plusieurs reprises : les frais d’activation de leurs box sont de nouveau offerts. Une façon de rendre leurs offres plus attractives pendant cette période promotionnelle marquante.

Cette gratuité n’avait pourtant plus cours depuis début octobre, lorsque les trois opérateurs avaient remis en place leurs frais de mise en service après plusieurs mois de promotions ponctuelles. Début octobre, Orange, SFR et Bouygues Telecom avaient réintroduit leurs frais de mise en service dans leurs grilles tarifaires. Une évolution qui mettait fin à plusieurs mois d’exonérations régulières.

Dans le détail :

• Orange et Sosh affichent des frais de mise en service de 49 euros.

• SFR applique des frais d’ouverture de service de 49 euros sur ses offres Box (hors Box 5G).

• Bouygues Telecom facture 48 euros de frais de mise en service pour ses Bbox.

Ces frais étaient redevenus la norme dans leurs conditions commerciales. Mais à l’approche du Black Friday, les trois opérateurs ont choisi d’activer une nouvelle fois des promotions permettant de les neutraliser temporairement. Orange indique pour sa part que ces frais de mise en service sont offert “en exclu web”, donc il est nécessaire de passer par son site pour bénéficier de l’offre. Chez Bouygues, il est annoncé que l’offre est valable depuis le début de la semaine, sans date limite pour les offres Bbox et jusqu’au 1er décembre pour l’offre B&You Pure fibre, uniquement pour une première souscription, et chez SFR aussi, les frais sont également remboursés. C’est aussi le cas chez Sosh et Red by SFR. A noter, il s’agit bien d’offres qui doivent être réclamées, par divers moyens et sous forme de remboursement. Lors de la souscription, vous dépenserez bel et bien les frais, mais vous pouvez être remboursés.

Free continue de faire bande à part

Contrairement à ses concurrents, Free n’a pas modifié sa politique depuis juin 2025. L’opérateur rembourse toujours les 49 euros de frais de mise en service à condition de conserver son numéro fixe lors d’une souscription en ligne. Cette offre concerne toutes les Freebox (hors Box 5G) et s’applique exclusivement aux nouveaux abonnés n’ayant pas été clients Freebox au cours des 30 jours précédents.

La demande de remboursement doit être effectuée dans les deux mois suivant l’activation. Free a d’ailleurs publié le 1er octobre une communication détaillant la procédure, signe qu’aucun changement n’est prévu à court terme.

