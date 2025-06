Canal+ booste et transforme son application sur tous les supports, voici les nouveautés

Canal+ a levé le voile mardi 11 juin sur une refonte majeure de son application, avec pour ambition de devenir un acteur incontournable du divertissement numérique et cela passe par de l’innovation technologique et une meilleure fluidité d’usage. L’ambition est de rivaliser avec les grandes plateformes de streaming mondiales en réinventant l’expérience utilisateur.

Comme prévu, Canal+ mise sur une refonte complète de l’App Canal+ afin d’offrir une expérience plus rapide, plus claire et plus ergonomique, adaptée à tous les écrans. Lors d’une présentation presse hier, la filiale de Vivendi a fait le tour des nouveautés qui seront lancées progressivement sur les différents supports de son application. Un nouveau lecteur, sera disponible dans les prochains jours, celui-ci introduit une navigation par gestes : un simple swipe permet désormais de zapper d’une chaîne à l’autre, à la manière des réseaux sociaux, pour un accès plus naturel et rapide au direct, indique un communiqué officiel.

Une nouvelle interface permettra également d’accéder directement aux programmes en cours, passés ou à venir d’une chaîne, avec une timeline accessible par appui long pour une exploration libre du contenu. Les informations sur le programme en cours et les épisodes d’une série sont également consultables en un clin d’œil. Autres nouveautés ergonomiques : le réglage du son, de la luminosité ou la rotation de l’écran se fait directement via des gestes sur l’écran, rendant l’ensemble plus intuitif.

Selon Le Figaro, ’algorithme de recommandation a également été retravaillé pour mieux s’adapter aux goûts et habitudes de chaque utilisateur. Canal+ promet aussi un accès facilité aux contenus préférés, avec moins d’étapes entre l’ouverture de l’application et le lancement d’un programme. Cette nouvelle version sera disponible progressivement dans les prochains sur de premiers supports comme les Smart TV (Samsung, LG), Apple TV, puis suivront par exemple les versions des box opérateurs.

Une vitrine technologique mondiale au service des contenus

Canal+ rappelle que la technologie est son deuxième pôle d’investissement, avec plus d’un milliard d’euros investis par an. Si l’app Canal+ se distingue aussi par sa richesse de contenus : plus d’un million programmes, 50 000 heures de live par an, et un multiplex de 18 chaînes en simultané, elle est également l’une des seules plateformes au monde à agréger autant de services tiers : Netflix, Apple TV+, HBO Max, Paramount+, beIN SPORTS, Eurosport, etc, et bien sûr ses propres créations originales.

Une application pensée pour tous les environnements, de la voiture à l’avion

Canal+ ne se limite plus à l’écran de salon. Le groupe étend désormais sa présence grâce à des partenariats technologiques innovants :

Apple Vision Pro : Canal+ sera le premier à publier un documentaire en format Apple Immersive Video, tourné avec une nouvelle caméra immersive, pour plonger les abonnés au cœur du MotoGP™.

Voitures connectées : l’App Canal+ sera intégrée nativement dans l’Alpine A390 dès son lancement, et sera également disponible dans les véhicules Renault et BMW équipés des systèmes OpenR Link ou BMW OS 9.

Aérien : depuis le 1er mai, une sélection exclusive de programmes Canal+ est disponible à bord des vols long-courriers d’Air France, avec 100 titres renouvelés chaque mois, marquant la création d’un espace média dédié à bord.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox