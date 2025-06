Vers une transformation d’Arte en un super service de streaming, fers de lance de la culture européenne

Arte appelée à devenir une grande plateforme européenne pour contrer la désinformation. Berlin et Paris veulent transformer la chaîne au nom de la souveraineté culturelle.

Face à la montée de la désinformation et à l’influence croissante des puissances étrangères sur l’information mondiale, la France et l’Allemagne souhaitent faire d’Arte une véritable plateforme européenne de référence. L’annonce a été faite ce mercredi à Paris à l’occasion d’une réunion des ministres européens de la Culture, comme le révèle l’AFP. La direction de la chaîne évoque désormais une extension sur le long terme de ses offres (information, fictions etc), dans une logique clairement assumée de souveraineté culturelle européenne.

Le ministre allemand de la Culture, Wolfram Weimera a souligné l’urgence pour l’Europe de « faire entendre plus fort sa voix libre dans le monde », face aux campagnes actives de désinformation menées par des pays comme la Russie et la Chine, mais aussi dans un contexte de retrait des États-Unis en matière de soutien aux médias internationaux publics.

Dans cette optique, Arte, chaîne publique franco-allemande reconnue pour sa qualité éditoriale et sa programmation culturelle exigeante, apparaît comme un outil stratégique pour répondre aux enjeux démocratiques et géopolitiques actuels.

Même son de cloche du côté de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, qui a pour sa part défendu l’idée d’un rôle accru pour Arte dans la lutte contre les ingérences étrangères. L’objectif affiché est ainsi de transformer la chaîne en un service de streaming européen, diffusé dans un plus grand nombre de langues, pour toucher de nouveaux publics à travers le continent. Cette ambition ne date pas d’hier, le président Emmanuel Macron s’était déjà exprimé en faveur d’un renforcement du rôle d’Arte lors de sa visite d’État en Allemagne en 2023.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox