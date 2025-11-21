Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC disponibles gratuitement pour jouer solo ou en famille

Amazon Prime ajoute cette semaine trois nouveaux jeux à son offre : un jeu de gestion culinaire au rythme effréné, une trilogie culte issue de l’univers Donjons et Dragons et un RPG tactique inspiré des consoles portables. Trois expériences à récupérer gratuitement et à conserver indéfiniment.

Comme chaque semaine, Amazon continue d’enrichir son catalogue Prime Gaming, inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Ces nouveaux titres resteront disponibles pendant au moins 33 jours et, une fois récupérés, demeureront jouables sans limite de temps. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Plate Up! (Epic Games Store) mélange cuisine rapide, gestion stratégique et progression roguelite permanente. Vous y préparez des plats, servez vos clients, aménagez vos restaurants et tentez de bâtir un véritable empire gastronomique grâce à des salles et des équipements générés de manière procédurale. Chaque partie débloque de nouveaux objets, capacités et recettes, ce qui permet de perfectionner progressivement son établissement. Plate Up! peut se jouer seul ou en coopération, offrant un mélange maîtrisé d’action et de planification.

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

La série Dungeons & Dragons Krynn Series (GOG) réunit trois RPG Gold Box emblématiques situés dans l’univers Dragonlance: Champions of Krynn, Death Knights of Krynn et The Dark Queen of Krynn. Cette trilogie suit un groupe d’aventuriers chargés d’empêcher le retour de Takhisis, la Reine noire, puis d’affronter Lord Soth et enfin de mener une bataille décisive à Taladas contre les forces les plus redoutées de Krynn. À travers ces trois campagnes successives, le joueur dirige un groupe persistant de guerriers, clercs, voleurs et autres classes iconiques pour explorer des régions hostiles, combattre dragons et draconiens et déjouer les intrigues menaçant l’équilibre du monde.

Dream Tactics propose un RPG tactique au style visuel rappelant les jeux Game Boy Advance. Vous composez une équipe de personnages, construisez votre deck de cartes pour créer des styles de jeu uniques et affrontez des hordes d’ennemis dans des combats au tour par tour. Chaque rencontre repose sur l’optimisation, le placement et la synergie entre compétences, dans une aventure où le Monde des Rêves menace de s’effondrer. Exploration, personnalisation et stratégie sont au cœur de cet univers coloré mais exigeant.

Pour récupérer ces jeux, un compte GOG est nécessaire. Depuis la page Luna/Prime Gaming, sélectionnez le jeu pour obtenir votre code, puis ouvrez l’application GOG. Dans votre bibliothèque, cliquez sur le bouton “+”, choisissez Utiliser un code GOG et collez la clé. Les trois jeux pourront ensuite être installés directement.

