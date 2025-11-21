Canal+ frappe fort en conservant les droits de la Ligue des Champions et des autres coupes d’Europe jusqu’en 2031, défaite de Paramount

L’enjeu était énorme et Canal+ s’est montré à la hauteur. Mieux encore, le groupe conserve l’intégralité des droits des coupes d’Europe de football pour un prix inférieur au cycle actuel.

Canal+ jouera bien les prolongations avec la Ligue des champions. La chaîne cryptée a confirmé qu’elle conserverait l’intégralité des Coupes d’Europe de football en exclusivité en France jusqu’en 2031, à l’issue de l’appel d’offres lancé par l’UEFA pour le cycle 2027-2031 : «On a joué les prolongations et… la Champions League reste sur Canal+ jusqu’en 2031. 100% des compétitions européennes. On a tout renouvelé. Oui tout. On ne sait pas encore qui va gagner la Ligue des Champions, mais on sait déjà où on va la regarder” , s’est félicité ce 20 novembre sur X, Maxime Saada, président du directoire du groupe.

Le résultat de l’appel d’offres consacre un statu quo : déjà détenteur des droits sur la période 2024-2027, Canal+ prolonge son exclusivité pour quatre saisons supplémentaires, jusqu’en 2031. Concrètement, le groupe conserve : 100 % de la Ligue des champions : toutes les rencontres, y compris les deux meilleures affiches de la semaine (mardi et mercredi soir) et la finale, qui sera par ailleurs diffusée en clair sur TF1 à partir de 2028 , mais aussi l’intégralité de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence et la Supercoupe d’Europe et la Youth League, ainsi que les magazines, résumés et extraits pour les réseaux sociaux.

Paramount+ battu… et handicapé par son partenariat avec Canal+

Selon L’Équipe, Canal+ faisait face notamment à la concurrence de Paramount+, très agressif sur ces droits dans les cinq grands marchés européens. En France, l’américain partait toutefois avec un handicap : son service Paramount+ est déjà distribué par Canal+ dans le cadre d’un accord de long terme, ce qui aurait limité sa marge de manœuvre commerciale en cas de victoire sur l’appel d’offres. Les droits auraient, de toute façon, été visibles via la plateforme Canal+, sauf à renégocier en profondeur ce contrat de distribution. Résultat, Paramount+ rafle des droits majeurs au Royaume-Uni et en Allemagne, mais échoue à déloger Canal+ en France, où la chaîne cryptée consolide sa position de “maison” des Coupes d’Europe.

Canal+ déboursait jusqu’ici environ 480 millions d’euros par saison pour diffuser l’ensemble des coupes d’Europe sur la période 2024-2027. Sur le nouveau cycle 2027-2031, la facture resterait massive mais légèrement inférieure, autour de 450 millions d’euros par saison selon des sources proches du dossier. Cette victoire de Canal+ est par ailleurs une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1, qui pouvait espérer un investissement de la chaîne cryptée en cas de perte partielle ou plus importante des droits sur les coupes d’Europe.

