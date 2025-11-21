Free fait le point sur le déploiement de ses réseaux fixe et mobile : couverture 5G record, modernisation et près de 40 millions de prises fibre

L’opérateur dresse un nouveau bilan de ses infrastructures en France. Entre un réseau mobile qui continue de se densifier et de se moderniser et une fibre qui atteint près de 40 millions de prises éligibles, l’opérateur confirme la montée en puissance de ses réseaux fixe et mobile.

Free profite de la publication de ses derniers résultats trimestriels pour dresser un état des lieux de ce qui vous avez le plus besoin, d’un réseau déployé qui fonctionne. L’opérateur revendique désormais 15,7 millions d’abonnés mobiles en France, dont 12,1 millions sur ses forfaits 4G/5G et sur le terrain, Free affirme aujourd’hui couvrir 99,6 % de la population en 4G et 95 % en 5G, s’appuyant sur plus de 30 000 sites actifs et sur ce qu’il présente comme le premier réseau 5G de France en nombre d’antennes. Cette dynamique s’accompagne d’un important effort de modernisation du réseau : Free rappelle avoir été le premier opérateur français à lancer la 5G+ (5G Stand Alone) à l’échelle nationale en septembre 2024, offrant une latence réduite, une fiabilité renforcée et une meilleure sécurité.

Sur la voix, l’opérateur généralise les technologies les plus avancées, notamment la VoLTE pour l’ensemble des abonnés équipés d’un smartphone compatible, et la VoNR pour les clients du Forfait Free 5G connectés en 5G+, afin d’améliorer la qualité sonore, raccourcir le temps d’établissement des appels et garantir une continuité totale de la data pendant les communications. Cette modernisation, couplée à la densification continue du réseau, vise selon lui à accompagner l’explosion des usages tout en assurant une qualité de service renforcée sur l’ensemble du territoire. Ses progrès sont d’ailleurs confirmés dans la nouvelle enquête annuelle 2025 de l’Arcep sur la qualité de service des réseaux mobile en France.

Sur le fixe, Free confirme également de bon déploiement de son réseau FTTH. L’opérateur qui compte 7,6 millions d’abonnés haut et très haut débit, dont 6,5 millions sur la fibre, soit une adoption atteignant désormais 86,1 %, l’un des taux les plus élevés du marché. Au total, 39,8 millions de prises fibre sont aujourd’hui raccordables au réseau Free, un chiffre en progression de 400 000 sur le dernier trimestre et qui illustre l’étendue de sa présence dans les zones AMII, en zone très dense et dans les réseaux d’initiative publique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox