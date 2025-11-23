Free lance 13 nouveaux services de replay inclus pour les abonnés Freebox

Après l’arrivée de 27 chaînes thématiques FAST gratuites fin octobre, Free va plus loin en leur offrant du replay dédié. Treize de ces chaînes bénéficient désormais de leur propre service de rattrapage, intégré directement dans Free Ciné.

Fin octobre, Free a musclé son univers TV en lançant 27 chaînes thématiques en streaming, gratuites et financées par la publicité, accessibles sur les Freebox et dans Free TV. Au programme : cinéma, séries, documentaires, voyages, cuisine, faits divers ou encore science-fiction, dans un format FAST (Free Ad-Supported Television) qui séduit de plus en plus de téléspectateurs.

Mais ce n’est pas tout puisque 13 de ces chaînes disposent désormais de leur propre service de replay, pensé comme une extension naturelle de leur flux linéaire. Les chaînes concernées sont :

Box Office Action, Box Office Drama, Box Office Thriller, Box Office Teens, Love Crime & History, Action, Cap Terre, Comédies, Romance, Top Films, Top Sci-Fi, Homicide, Voyages et Saveurs.

De quoi transformer ces chaînes en véritables mini-catalogues thématiques, où les abonnés peuvent retrouver les programmes qu’ils ont manqués… ou simplement se laisser guider par les genres qu’ils affectionnent. Particularité de ce déploiement, ces nouveaux services de rattrapage ne se trouvent pas dans la rubrique « Replay » classique de Freebox TV ou de Free TV. Free a choisi de les intégrer directement dans Free Ciné, son service AVOD (vidéos à la demande financées par la publicité) qui propose déjà plus de 500 films et de très nombreuses séries. Une nouvelle rubrique dédiée regroupe ces contenus : « Le replay des chaînes en streaming ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox