Free intègre 19 nouveaux films dans son service de streaming gratuit pour tous Free Ciné

Un mois de novembre riche en nouveautés pour l’ex-Oqee Ciné, entre pépites cinéma et apports des chaînes FAST.

Depuis son changement de nom fin octobre, Free Ciné accélère. L’opérateur de Xavier Niel continue d’étoffer son service AVOD inclus pour les abonnés Free et gratuit pour tout le monde à condition de se créer un compte sur l’application Free TV. En novembre, 19 nouveaux films ont été ajoutés, issus parfois de nouveaux accords de distribution. En effet, la particularité de cette fournée est que plusieurs titres proviennent directement des chaînes de streaming FAST lancées par Free, leur logo apparaissant désormais sur les vignettes concernées. Une manière d’unifier ses contenus et de valoriser son nouvel écosystème.

Des thrillers politiques et drames portés par de grands noms

Parmi les ajouts les plus remarqués figure La mécanique de l’ombre, avec François Cluzet, plongé malgré lui dans un complot d’État. Dans la même veine sombre, Free Ciné ajoute également The Best Offer, signé Giuseppe Tornatore, une romance mystérieuse emmenée par Geoffrey Rush, et Le Corps du réalisateur espagnol Oriol Paulo, autour de la disparition troublante d’un cadavre à la morgue, mais aussi L’avocat, avec Benoît Magimel dans un thriller juridique sous haute tension.

Le mois voit également l’arrivée de Bent, polar noir sur fond d’espionnage, ainsi que The Devil’s Double, inspiré de l’histoire vraie du sosie forcé d’Uday Hussein. S’ajoute aussi The Words avec Bradley Cooper, autour des conséquences d’un plagiat littéraire qui échappe à tout contrôle.

Des récits forts et sensibles mais aussi de l’action et des comédies

Free Ciné mise sur des drames humains marquants comme Troisième étoile à droite, road-movie touchant autour de l’amitié et de la maladie, Le Second Souffle, avec Hilary Swank, sur l’accompagnement face à la maladie de Charcot, ou encore Seule contre tous, inspiré d’une histoire vraie de trafic humain en Bosnie, sans oublier Antonia, la cheffe d’orchestre, combat d’une femme dans un milieu dominé par les hommes.

Les amateurs d’intensité ne sont pas oubliés avec Diablo, course contre la montre dans l’univers des runs illégaux, Troupe d’élite, film culte de José Padilha (avec Wagner Moura), mais aussi La vague, où une expérience scolaire sur les mécanismes totalitaires tourne au cauchemar.

Free Ciné équilibre son offre avec des titres plus légers :

Ni repris ni échangé , succès mexicain porté par Eugenio Derbez

, succès mexicain porté par Eugenio Derbez Rosalie Blum, comédie douce-amère française avec Noémie Lvovsky et Kyan Khojandi

comédie douce-amère française avec Noémie Lvovsky et Kyan Khojandi Un champion en or , histoire familiale autour du football et de l’apprentissage

, histoire familiale autour du football et de l’apprentissage 7 jours pas plus, comédie française où un vieux garçon maniaque voit son quotidien bousculé par l’arrivée d’un Indien perdu et le regard amoureux de Jeanne, sa prétendante normande

Enfin, l’offre accueille aussi des films atypiques comme Swiss Army Man, avec Daniel Radcliffe, fable absurde et poétique devenue culte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox