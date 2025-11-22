Free annonce le lancement prochain de ses offres Freebox sur un nouveau réseau fibre manquant

Après avoir été le premier opérateur national à débarquer sur le réseau Fibragglo dans l’agglomération de Forbach, Free prépare déjà la prochaine étape avec l’intégration début 2026 du réseau fibre de la communauté de communes de Freyming-Merlebach.

Proposer la fibre à tous les foyers français, c’est l’objectif de Free et de ses rivaux. Si aujourd’hui l’opérateur de Xavier Niel dispose de 39,8 millions de prises raccordables, il doit encore lancer ses offres sur de derniers réseaux.

Depuis avril, Free commercialise ses offres Freebox sur le réseau d’initiative publique Fibragglo de la communauté d’agglomération de Forbach. Dans les lignes du Républicain Lorrain, Ombeline Bartin, directrice des affaires extérieures de la maison mère Iliad, rappelle que Free a été le premier acteur national à y proposer ses offres fibre… et qu’il y est, à ce stade, toujours seul. Cette présence lui a permis de séduire plusieurs milliers de de nouveaux abonnés. Fort de ce succès, Free confirmer désormais travailler à l’intégration d’un second réseau local : celui de la communauté de communes de Freyming-Merlebach. L’objectif affiché est une ouverture commerciale « début 2026 ».

Concrètement, cela signifie qu’à l’horizon 2026, les habitants raccordés à ce réseau fibre pourront, eux aussi, souscrire aux offres Freebox Fibre. Les discussions techniques et contractuelles sont en cours avec l’opérateur du réseau local afin de permettre à Free de proposer ses services dans des conditions jugées satisfaisantes par toutes les parties.

