Free Mobile envoie un mail à des abonnés au forfait 2€ pour booster leur offre

À l’approche des fêtes, Free Mobile relance une opération séduction sur son option « Booster 5 Go ». Des abonnés au forfait 2€ reçoivent actuellement un mail les invitant à muscler leur offre avec plus de data et des appels illimités pour 3,99€/mois, sans engagement mais avec 10€ de frais de mise en service.

Depuis quelques jours, des abonnés au forfait mobile 2€ de Free reçoivent un mail les incitant à « préparer les fêtes » en renforçant leur offre. L’opérateur met en avant un contexte de fin d’année où les appels, messages et connexions à internet se multiplient, alors que le forfait historique ne comprend que 2h d’appels et 50 Mo de data.

Dans ce message personnalisé, Free explique que « le forfait mobile a besoin d’un coup de pouce » à l’approche des fêtes, quand s’organisent les repas de famille et les achats de Noël. L’argumentaire insiste sur le risque de se retrouver rapidement à court de minutes ou de data, et propose une solution clé en main : l’option Booster.

L’offre mise en avant est le Booster 5 Go facturé 3,99€/mois en plus du forfait 2€. Cette option ajoute les appels illimités Le mail détaille également la marche à suivre pour en profiter. Les abonnés concernés sont invités à se rendre dans leur Espace Abonné, rubrique « Gérer mes options », puis à sélectionner « Option Booster – Sans engagement » et à souscrire l’offre de leur choix. En bas du message, Free précise toutefois qu’il faut compter 10€ lors de la souscription de l’option. L’opérateur propose également un booster 1 Go à 0€/mois.

Au total, le forfait 2€ avec booster 5 Go revient à 5,99€/mois. Free Mobile propose par ailleurs actuellement sur le site d’e-commerce Veepee, un forfait 90 Go avec Free TV+ à 7,99€/mois.

