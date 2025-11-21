TTFB FLASH : la Freebox fait le plein de contenus, 2 nouvelles offres Free Mobile, etc…

Nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire « Totalement Fibrés », mais en version Flash ! À suivre en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube.

Cette semaine, TTFB vous présente, comme toujours, toute l’actualité de Free et des télécoms. Comme les semaines précédentes et que nous n’avons pas réglé le problème de son, il s’agit d’un TTFB Flash, une version raccourcie, pour la dernière fois normalement puisque nous allons recevoir notre nouveau système audio pour vous proposer un vidéo intégrale. Mais l’essentiel est là : l’équipe est au rendez-vous pour vous proposer toutes les infos Free à ne pas manquer cette semaine !

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox