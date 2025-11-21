Comparatif : que vaut la nouvelle offre spéciale Veepee de Free Mobile face aux forfaits Black Friday de la concurrence ?

Est-il intéressant de souscrire à l’offre Veepee de Free Mobile, lancée hier ? Univers Freebox vous propose un comparatif pour vous faire votre propre idée.

Free Mobile vient de lancer son offre spéciale sur Veepee alors que la période est aux promotions chez les opérateurs avec le Black Friday approchant. L’offre est-elle séduisante ou décevante par rapport aux propositions similaires des concurrents ?

Univers Freebox a réalisé un petit comparatif pour vous donner un ordre d’idée. Pour cela, nous nous basons sur les forfaits sans engagement ayant un tarif proche de celui de l’offre Veepee de Free Mobile et une enveloppe data quasi équivalente. Nous nous concentrons également les marques low-price des opérateurs nationaux et n’incluons pas les MVNO dans ce comparatif. Les offres comparées sont celles proposées à 15h ce vendredi 21 novembre par les opérateurs.

Prix et Data Tarif Enveloppe data en France Free Mobile 7,99€/mois 90 Go (5G) Red by SFR 7,99€/mois 120 Go (5G) Sosh 8,99€/mois 80 Go (4G) B&You 7,99€/mois 80Go (5G)

Communications et roaming Appels/SMS Data à l’étranger Free Mobile Illimités en France et depuis Europe, DOM 25 Go (5G ou 4G) depuis Europe et DOM Red by SFR Illimités en France et depuis Europe et DOM 30 Go en UE/DOM (4G) Sosh Illimités en France et depuis Europe et DOM 20 Go en UE/DOM (4G) B&You Illimités en France et depuis Europe et DOM 25 Go en UE/DOM (4G)

Suppléments Avantage box Services inclus Free Mobile Pas d’avantage box Free TV (300 chaînes incluses) Red by SFR Pas d’avantage box Pas de service supplémentaire Sosh Pas d’avantage box Pas de service supplémentaire B&You Pas d’avantage box Perplexity Pro offert pendant 12 mois

Verdict : Red by SFR meilleur sur le papier, Free Mobile a droit à un vote de confiance

Il est tout d’abord important de noter qu’en termes de data, les quatre forfaits inclus dans le comparatif peuvent suffire au plus grand nombre : la consommation moyenne mensuelle n’excédant pas les 20 Go. Vient ensuite la question du prix : Free Mobile, B&You et Red by SFR s’affichent en effet comme les moins chers et l’offre de Red peut se targuer d’avoir la plus grande enveloppe de data par rapport à la concurrence, tant en France qu’à l’étranger. Ainsi, si vous voulez le meilleur rapport data/prix, c’est chez RED que vous le trouverez.

Le forfait Veepee a cependant deux avantages pour lui : la proposition d’accéder aux chaînes gratuites de Free TV depuis une application disponible sur de nombreux supports. Bouygues Telecom pourra cependant séduire avec son offre pour les fans d’IA et les 12 mois offerts de Perplexity Pro. Un autre avantage, qui n’apparaît pas sur le papier et est unique : Free Mobile est également le seul opérateur à ne pas pratiquer d’augmentations surprise du tarif de ses offres mobiles, ce que Bouygues, SFR et même Orange/Sosh n’ont pas hésité à faire par le passé. Une confiance qui pour l’instant n’a jamais été trahie par l’opérateur, d’autant plus qu’elle est renforcée par la communication de Free Mobile qui assure ne pas vouloir augmenter le prix de ses offres historiques jusqu’en 2027. Ainsi, si vous voulez un forfait sur une longe durée et

