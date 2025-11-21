Free devient le seul opérateur à diffuser gratuitement les finales de Libertadores et Sudamericana sur les Freebox, stratégie payante avec Zack Nani

Après la Saudi Pro League et les Bleuets , Zack Nani élargit encore son catalogue de droits sur le foot. Les finales de Copa Sudamericana et de Copa Libertadores seront diffusées gratuitement sur ses chaînes Twitch et YouTube, mais aussi sur le canal 181 des Freebox, via la chaîne Zack Nani TV distribuée en exclusivité par Free.

Zack Nani continue de s’investir dans les droits TV de foot. Le streamer a annoncé le 20 novembre avoir acquis les droits de diffusion de deux affiches majeures du football sud-américain : la finale de la Copa Sudamericana entre l’Atlético Mineiro et Lanús, programmée ce samedi 22 novembre à 21h, et la finale de la Copa Libertadores entre Palmeiras et Flamengo, le samedi 29 novembre à 22h.

Comme pour ses précédents contenus, ces deux rencontres seront proposées gratuitement sur Twitch et YouTube via les chaînes de Zack Nani. Mais les abonnés Freebox bénéficieront d’un confort supplémentaire : les matchs seront également diffusés sur la chaîne Zack Nani TV, disponible sur le canal 181 des Freebox, dans le cadre de l’accord de distribution signé avec Free. L’opérateur est aujourd’hui le seul en France à proposer ces contenus directement sur une box, sans surcoût pour ses abonnés.

Cette nouvelle acquisition vient compléter un portefeuille déjà solide. Depuis cet automne, Zack Nani détient les droits de diffusion gratuite et exclusive en ligne des matches de l’équipe de France Espoirs jusqu’à l’Euro U21 2027 (hors phase finale), le streamer propose également plusieurs rencontres de Saudi Pro League chaque semaine, là aussi déjà relayés sur la chaîne dédiée de Free.

Pour Free, ce nouvel épisode confirme l’importance stratégique de son partenariat avec Zack Nani. L’opérateur s’est déjà illustré en défendant bec et ongles son exclusivité de distribution linéaire autour des Bleuets face à Ligue 1+, dans un contexte de discussions tendues entre LFP, FFF et ayants droit. En ajoutant deux finales continentales prestigieuses à l’antenne, il renforce l’attractivité de son univers TV sans lancer de bouquet payant supplémentaire, misant sur du foot premium accessible en clair pour ses abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox