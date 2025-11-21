Après Free, Orange prépare lui aussi l’arrivée de CNews Prime et Europe 1 sur ses Livebox dès lundi

Après une première apparition sur les Freebox, les futures chaînes CNews Prime et Europe 1 débarquent chez l’opérateur historique.

Orange enrichit son bouquet TV avec l’arrivée de deux nouvelles chaînes du groupe Canal+, déjà intégrées depuis quelques jours chez Free. Les deux chaînes concernées sont Europe 1 et CNews Prime, respectivement sur les canaux 218 et 226 des Livebox. Les chaînes devraient commencer à émettre le 24 novembre prochain.

Europe 1 proposera une déclinaison télévisée de la station de radio. Le flux reprend les émissions en direct, accompagné d’un habillage pensé pour l’écran afin de valoriser les programmes et les invités. CNews Prime quant à elle adoptera une ligne éditoriale entièrement tournée vers le “direct institutionnel”. La chaîne diffuse des prises de parole publiques comme les séances parlementaires ou les conférences de presse officielles. Contrairement aux chaînes d’information classiques, elle ne propose ni plateau ni analyse en studio.

Ces deux chaînes sont désormais accessibles gratuitement pour les abonnés Orange, après une première disponibilité chez Free. Pour l’heure, aucune information n’est parvenu concernant une reprise par Bouygues Telecom ou SFR.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox