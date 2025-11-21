Freebox Pop, mini 4K et Ultra : une nouvelle chaîne sportive et deux séries débarquent gratuitement sur Pluto TV

Amateurs de boules et de séries a pitch intéressants, deux nouvelles chaînes sont proposées sur Pluto TV/

Pluto TV continue d’enrichir son catalogue gratuit financé par la publicité avec le lancement de deux nouvelles chaînes thématiques : Pluto TV Snooker 900 et Flynn Carson & The Outpost. Accessibles gratuitement, 24h/24 et sans inscription, ces deux chaînes viennent étoffer l’offre déjà vaste de la plateforme, en proposant à la fois du sport et de nouveaux univers de fiction .

Avec Pluto TV Snooker 900, les amateurs de billard peuvent découvrir ou redécouvrir Snooker 900, une version innovante et rapide de la discipline. Plus dynamique que le snooker traditionnel, ce format met en scène chaque semaine des joueurs qui s’affrontent dans des tournois courts mais intenses

Autre nouveauté : Flynn Carson & The Outpost, une chaîne qui réunit deux univers très différents mais complémentaires. Elle diffuse d’un côté The Librarians (Flynn Carson), une série mêlant humour, magie et aventures dans un esprit pulp et décalé ; et de l’autre The Outpost, une saga dark fantasy plus intense, centrée sur des batailles épiques, des mystères anciens et des destins héroïques. « Deux mondes, deux styles, une seule chaîne » résume Pluto TV.

Avec ces deux lancements, Pluto TV persiste à diversifier son catalogue. Fidèle à son modèle gratuit et accessible, la plateforme reste disponible sur le web, sur mobile et sur de nombreux appareils connectés, dont Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, ainsi que les Freebox Pop, Ultra et mini 4K. Pluto TV propose aujourd’hui plus d’une centaine de chaînes gratuites couvrant tous les genres : cinéma, séries, musique, documentaires ou programmes jeunesse. Les fans de sensations fortes comme d’univers fantastiques y trouveront désormais deux nouveaux rendez-vous incontournables à regarder à tout moment de la journée.

