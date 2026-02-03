Orange annonce une nouvelle augmentation de prix à certains abonnés Livebox et mobile

Deux euros de plus sur l’offre Open Up Fibre, c’est la mauvaise surprise qui arrive dans la boîte mail de certains abonnés.

Et c’est reparti. Orange a prévenu une partie de ses abonnés par mail d’une modification du prix de l’offre Open Up Fibre, qui entrera en vigueur à partir de mars 2026. Cette hausse se traduira par une augmentation de 2 euros par mois sur la facture. La hausse concerne uniquement l’offre convergente combinant une connexion internet en fibre optique et des services mobiles.

Orange indique que cette évolution sera appliquée automatiquement, sans intervention nécessaire de la part des abonnés. Les clients ayant déjà changé d’offre ou engagé une démarche de modification de leur contrat ne sont pas concernés. Dans sa communication, l’opérateur justifie cette augmentation par la poursuite de ses investissements dans les réseaux. Une raison souvent évoquée par les opérateurs lorsqu’ils augmentent le prix d’une offre pour des abonnés.

Seuls les clients de l’offre Open Up Fibre ayant reçu une notification spécifique sont touchés par cette hausse. Les autres offres fibre ou mobiles d’Orange ne sont pas mentionnées dans cette communication. Les abonnés peuvent consulter leur espace client ou contacter le service client afin de vérifier si leur contrat est concerné et connaître les modalités exactes de l’augmentation.

La réglementation prévoit des protections en cas de modification des conditions contractuelles. Conformément à l’article L224-33 du Code de la consommation, une augmentation tarifaire ouvre le droit à une résiliation sans frais. Les abonnés disposent ainsi d’un délai allant jusqu’au quatrième mois suivant la notification pour résilier leur contrat sans frais. Ce droit s’applique y compris en cas d’engagement, dès lors que la modification du contrat est initiée par l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox