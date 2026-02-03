Le nouveau player Canal+ arrive progressivement sur l’Apple TV de ses abonnés

Annoncée en bêta à l’automne dernier, la nouvelle version de l’application Canal+ sur Apple TV commence désormais à être déployée auprès des abonnés. Après iOS puis certaines box d’opérateurs et toujours en attente sur Android TV, c’est au tour du boîtier d’Apple de profiter d’un lecteur vidéo entièrement repensé.

Fin septembre, Canal+ avait lancé une campagne de bêta-test afin d’« améliorer l’expérience utilisateur » sur Apple TV. L’objectif : moderniser son application Canal+ avec notamment un lecteur vidéo plus ergonomique. Les fonctions sont désormais regroupées au-dessus de la barre de lecture via quatre boutons dédiés (infos programme, Picture in Picture, langues/sous-titres, réglages avancés). L’interface est ainsi plus lisible avec un accès rapide à la qualité vidéo, au débit ou à la vitesse de lecture. En direct, un bouton « Live » permet aussi de revenir instantanément au flux en temps réel après un retour en arrière.

Depuis plusieurs jours, certains abonnés reçoivent ainsi une mise à jour intégrant ce nouveau lecteur. Selon l’assistance de Canal+, le déploiement se fait toutefois de manière progressive. Les utilisateurs qui ne voient pas encore la nouvelle version apparaître devront donc patienter avant d’en bénéficier automatiquement. Le 8 janvier, Canal+ avait annoncé au cours du déploiement de la version 5.45 de son application “des améliorations au niveau de l’expérience de navigation ainsi que des optimisations sur le visionnage des contenus.”

Un problème identifié sur la 4K HDR

Toutefois, un problème technique a été signalé par plusieurs abonnés. Depuis la mise à jour, les contenus labellisés 4K HDR ou 4K Dolby Vision se lancent uniquement en HD, sans HDR ni Dolby Vision, sur certaines versions d’Apple TV 4K, alors que les programmes « simplement » en 4K restent correctement diffusés.

Interrogé sur son site d’assistance, Canal+ a confirmé le dysfonctionnement : le bug a été reproduit par ses développeurs et un correctif est en préparation. Celui-ci devrait être intégré dans une prochaine mise à jour, probablement la version 5.47 (trop tard pour la mise à jour 5.46). En attendant, les utilisateurs concernés devront patienter avant de retrouver une diffusion optimale en HDR et Dolby Vision.

