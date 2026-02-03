Canal+ annonce le lancement mi-février d’une nouveauté pour ses abonnés, “tout le live dans un même espace”

Canal+ va unifier désormais tous ses directs dans son application.

Le groupe audiovisuel privé fait évoluer son application Canal+ avec l’arrivée prochaine d’un nouveau programme TV centralisé. À partir de la mi-février, les abonnés pourront accéder, dans un seul et même espace, à l’ensemble des chaînes et programmes diffusés en direct, “tout le live dans un même espace” a ainsi annoncé Canal+ sur X le 2 février.

Cette nouvelle interface offrira une vue d’ensemble des contenus en cours, de ceux à venir dans la soirée, ainsi que de la programmation de la semaine. L’objectif affiché est de simplifier l’accès aux programmes live et d’améliorer la navigation au sein de la plateforme. Le déploiement sera progressif, d’abord en France métropolitaine et en Suisse, avant d’être étendu aux autres pays où l’application Canal+ est disponible. Une évolution qui confirme la volonté du groupe de renforcer l’expérience utilisateur autour du direct et du replay.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox