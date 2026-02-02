Pure Fibre : Bouygues Telecom augmente déjà le prix de son offre à 8 Gbit/s

Une semaine après la séparation de ses offres fibre, Bouygues Telecom relève le prix de la version B&You Pure Fibre Plus, désormais facturée plus cher que l’entrée de gamme.

À peine une semaine après avoir revu sa gamme B&You Pure Fibre, Bouygues Telecom procède déjà à un ajustement tarifaire. Comme envisagé lors du lancement de ces nouvelles offres, la version la plus rapide voit son prix augmenter.

Le 26 janvier dernier, l’opérateur a en effet scindé son offre B&You Pure Fibre en deux formules distinctes. Exit l’unique abonnement avec option de débit renforcé, place désormais à deux offres bien séparées : une version Pure Fibre à 2 Gb/s et une déclinaison Pure Fibre Plus proposant jusqu’à 8 Gb/s.

Une hausse rapide pour la version Plus

Lors de leur lancement, les deux offres étaient affichées au même tarif de 24,99 euros par mois. La différence se situait alors uniquement sur les frais d’accès, offerts pour la version 2 Gb/s, mais facturés 48 euros pour la Pure Fibre Plus.

Cette segmentation laissait présager une évolution tarifaire, et Bouygues Telecom n’a pas tardé à la mettre en œuvre. Désormais, l’offre B&You Pure Fibre Plus est proposée à 25,99 euros par mois, soit un euro de plus que la version 2 Gb/s, qui reste à 24,99 euros par mois, un tarif qui avait déjà été revu à la hausse en fin d’année dernière.

Autre changement notable, les frais d’accès ne sont plus offerts sur l’offre d’entrée de gamme, ce qui rendait tout de même la version allégée plus intéressante d’un point de vue pécunier. Sur une année, l’écart de coût entre les deux abonnements se limite donc à 24 euros, contre 48 euros lors de la scission des deux offres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox