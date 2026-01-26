Bouygues Telecom revoit sa B&You Pure Fibre et la scinde en deux, avec une nouvelle offre sans frais incluant sa nouvelle Bbox

L’offre super populaire de Bouygues Telecom existe désormais en deux versions.

Bouygues Telecom restructure son offre à bas prix B&You Pure Fibre en lançant deux versions, B&You Pure Fibre, avec des débits plus standards et la formule “Plus”, qui permet d’accéder à des débits supérieurs tout en conservant le tarif initial. Ainsi, on peut désormais trouver deux abonnements distincts :

B&You Pure Fibre : 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, pour 24,99 €/mois. Cette offre inclut la Bbox Wifi 7 bi-bande récemment sortie et la mise en service est gratuite.

B&You Pure Fibre Plus : 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, au même tarif de 24,99 €/mois. Cette fois, les frais de mise en service s’élèvent à 48 €, et la box incluse est la Bbox Wifi 7 XT tri-bande, version améliorée du modèle précédent.

Dans les deux formules, un répéteur Wifi 7 est proposé, adapté à la formule choisie. Bouygues Telecom n’explique pas vraiment ce choix, mais cette séparation en deux forfaits pourrait permettre à Bouygues Telecom de faire évoluer le tarif de l’offre Plus à l’avenir sans impacter l’offre standard.

Le lancement de cette nouvelle offre s’accompagne d’une fiche contractuelle jugée confuse par nos confrères d’Alloforfait: les débits sont parfois mélangés et le tarif du répéteur Wifi diffère entre le récapitulatif et la souscription en ligne, ce qui pourrait semer le doute chez les abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox