Un nouveau service débarque sur Prime Video pour les fans de foot, avec une semaine gratuite

LaB Channel rejoint Amazon Channels et diffuse tous les matchs de la Serie BKT.

L’offre de chaînes disponibles via Amazon Channels continue de s’étoffer. Cette fois, c’est LaB Channel, spécialisée dans le football italien, qui fait son arrivée sur Prime Video. La plateforme est désormais accessible en option pour les abonnés Amazon Prime, et donc directement depuis les Freebox compatibles, avec 7 jours d’essai gratuit, puis 6,99 €/mois sans engagement.

Ce service se positionne comme un espace dédié aux passionnés de football, avec un accès complet et en direct à tous les matchs de la Serie BKT italienne. L’objectif est d’offrir aux amateurs une alternative pratique et centralisée pour suivre la compétition, tout en proposant une expérience de visionnage fluide et adaptée à tous les écrans.

Côté catalogue, LaB Channel met l’accent sur la couverture complète de la Serie BKT, avec des matchs en direct, des résumés, des analyses et des émissions dédiées à l’actualité du championnat italien. Les abonnés peuvent ainsi suivre leurs équipes préférées et ne rien manquer des rencontres tout au long de la saison.

LaB Channel est accessible directement depuis l’interface Prime Video, sans application supplémentaire, notamment sur les Freebox, mais aussi sur l’ensemble des appareils compatibles avec le service d’Amazon.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox