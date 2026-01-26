Free Pro officialise l’arrivée de la 5G+ et enrichit son offre mobile, sans augmenter le prix

L’opérateur intègre désormais la 5G+ pour ses abonnés Pro avec un smartphone compatible.

Après plusieurs témoignages faisant état de l’activation de la 5G Stand Alone (5G +/ 5G SA), Free Pro officialise sur son site web l’intégration de la 5G+ dans son offre mobile dédiée aux professionnels. Cette nouveauté vise à répondre aux besoins croissants des entreprises pour des connexions ultra-rapides, fiables et performantes.

Free Pro fait également évoluer son enveloppe de data à l’étranger. Le volume de données incluses passe de 31 Go à 37 Go, offrant davantage de confort aux professionnels amenés à se déplacer hors de France. En parallèle, le tarif de la data hors enveloppe est revu à la baisse, passant de 0,0013 euro par Mo à 0,0011 euro par Mo, ce qui réduit le coût des usages ponctuels supplémentaires.

Autre évolution logique, la liste des destinations incluses s’élargit avec l’ajout de la Moldavie et de l’Ukraine, comme pour les offres grand public.Le tout sans faire bouger son tarif, à savoir 19.99€/mois HT (ou 9.99€/mois HT pour les abonnés Freebox Pro).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox