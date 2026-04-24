Totalement Fibrés : quoi de neuf sur les Freebox, Free personnalise une télécommande, etc…

Votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” en direct tous les vendredi à 17h30 et en replay sur YouTube et Twitch!

Nouveau numéro de Totalement Fibrés avec plusieurs infos et nouveautés cette semaine et une nouvelle fonction de personnalisation de la télécommande Freebox qui annonce peut être de futures innovations. Vous retrouverez également tous vos rendez-vous habituels : le up and down, le chiffre de la semaine, le fight, le gros doss, etc.

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox