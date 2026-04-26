TNT : l’avenir de six chaînes en jeu, l’Arcom ouvre le chantier du modèle TV français

Le régulateur de l’audiovisuel ouvre une large consultation sur l’avenir de la télévision numérique terrestre et du média télévisuel. En ligne de mire, la réattribution de fréquences libérées fin 2027 par six chaînes nationales, mais aussi une réflexion plus globale sur l’évolution du secteur face aux nouveaux usages.

L’Arcom a annoncé le 24 avril l’ouverture d’une consultation publique consacrée à l’avenir de la TNT et, plus largement, du média télévisuel en France. Cette démarche vise d’abord à recueillir les contributions des acteurs du secteur et du public sur l’utilisation de la ressource radioélectrique qui sera disponible après le 11 décembre 2027.

À cette date, les autorisations de diffusion de six chaînes nationales arriveront à échéance : TF1 Séries Films, L’Équipe, 6ter, RMC Story, RMC Découverte et RMC Life. Conformément à la loi du 30 septembre 1986, ces fréquences devront faire l’objet d’un nouvel appel à candidatures avant toute réattribution. La consultation sera suivie d’une étude d’impact rendue publique. Au-delà de cette échéance, le régulateur souhaite engager une réflexion plus large sur l’évolution du média télévisuel. Cette démarche s’inscrit dans la perspective de la publication d’un livre blanc attendue au premier semestre 2027. L’Arcom invite ainsi l’ensemble des parties prenantes à s’exprimer notamment sur les conditions de distribution des services et sur les adaptations possibles du cadre réglementaire face à l’intensification de la concurrence.

Dans le détail document soumis à consultation s’articule autour de plusieurs volets comme l’état des lieux du secteur, marqué par la transformation des usages et la montée en puissance des contenus délinéarisés ou encore l’avenir de la TNT, en détaillant ses atouts, ses limites et les conséquences de la baisse progressive de ce mode de diffusion, tant en termes de couverture que de positionnement à long terme. Un réflexion est aussi lancée sur la modernisation de la régulation ainsi que sur les asymétries existantes entre les acteurs audiovisuels traditionnels et les plateformes numériques. L’Arcom évoque également la possibilité d’étendre le périmètre des services d’intérêt général aux télévisions locales, conformément à la législation en vigueur. La consultation est ouverte jusqu’au 15 juin 2026. Les contributions recueillies permettront d’alimenter les travaux du régulateur avant la publication de son livre blanc, qui doit définir les orientations futures du secteur audiovisuel français.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox