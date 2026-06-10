Freebox Pop, Ultra et mini 4K : une nouvelle chaîne dédiée à une série culte débarque gratuitement sur Pluto TV

Les amateurs de séries policières ont désormais une nouvelle chaîne à découvrir sur Pluto TV. La plateforme gratuite lance une chaîne entièrement consacrée à Rex, chien flic, la célèbre série mettant en scène un berger allemand devenu l’un des policiers les plus populaires du petit écran.

Pluto TV continue d’étoffer son offre de chaînes gratuites avec l’arrivée de Rex, chien flic. Cette nouvelle chaîne permet de retrouver en continu les enquêtes du célèbre chien policier et de ses partenaires humains dans les rues de Vienne.

Diffusée dans de nombreux pays depuis les années 1990, la série suit les aventures d’un inspecteur de police et de son fidèle berger allemand, Rex. Ensemble, ils traquent les criminels, résolvent des enquêtes complexes et font régner l’ordre dans la capitale autrichienne. Au fil des épisodes, le chien se distingue par son flair, son intelligence et sa capacité à intervenir dans les situations les plus délicates.

Grâce à cette chaîne dédiée, les téléspectateurs peuvent désormais regarder les aventures de Rex 24 heures sur 24, sans avoir à choisir un épisode ou une saison particulière. Une formule qui s’inscrit dans la stratégie de Pluto TV, laquelle multiplie les chaînes consacrées à une série ou une licence bien précise.

Avec cette nouvelle arrivée, la plateforme renforce encore son catalogue de programmes policiers et de séries cultes, déjà largement représentés parmi ses centaines de chaînes gratuites.

Pluto TV est accessible gratuitement sans abonnement sur de nombreux appareils, notamment via un navigateur web, les smartphones, les tablettes et les téléviseurs connectés. Le service est également disponible sur les Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K grâce au Play Store Android TV intégré, permettant aux abonnés Free de profiter facilement de cette nouvelle chaîne consacrée à Rex, chien flic directement sur leur téléviseur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox