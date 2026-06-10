C’est officiel, Orange devient à 100% l’opérateur leader en Espagne et poursuit sa stratégie de consolidation

Deux jours après l’annonce de l’accord de rachat de SFR avec Free et Bouygues Telecom, Orange a bouclé une autre opération stratégique majeure en Europe. L’opérateur historique est désormais propriétaire à 100 % de MasOrange, le leader du marché espagnol des télécoms.

Orange a annoncé ce 8 juin avoir finalisé l’acquisition des 50 % restants de MasOrange détenus jusqu’ici par son partenaire Lorca. L’opération, évaluée à 4,25 milliards d’euros en numéraire, permet à l’opérateur français de devenir l’unique propriétaire de sa filiale espagnole née de la fusion entre Orange Espagne et MásMóvil.

Le groupe précise avoir obtenu l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation de cette transaction, notamment celle de la Commission européenne. Orange consolidera désormais l’intégralité des résultats de MasOrange dans ses comptes. Cette prise de contrôle totale vise notamment à accélérer les synergies industrielles, opérationnelles et commerciales entre les deux entités. Orange estime ainsi pouvoir renforcer sa création de valeur sur son deuxième marché européen.

MasOrange revendique aujourd’hui la place de premier opérateur télécom espagnol en nombre de clients. À la fin du premier trimestre 2026, l’entreprise comptait 26 millions de clients mobiles et 7,1 millions d’abonnés au haut débit fixe. L’opérateur s’appuie sur un vaste réseau fibre et 5G parmi les plus avancés du pays. Autre conséquence de cette opération, Meinrad Spenger, directeur général de MasOrange, rejoint le comité exécutif du groupe Orange. Une nomination qui illustre l’importance stratégique prise par l’Espagne dans le développement du groupe.

Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement chargé pour Orange. Deux jours plus tôt, l’opérateur, aux côtés de Free et Bouygues Telecom, officialisait la signature d’un protocole d’accord avec Altice France en vue du rachat de SFR pour un montant total de 20,35 milliards d’euros. Avec la finalisation de MasOrange, Orange poursuit ainsi sa stratégie de consolidation sur ses principaux marchés européens.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox