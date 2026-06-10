France 2 UHD disparaît dans plusieurs régions, la TNT 4K vacille

Moins de deux ans après son lancement à grande échelle à l’occasion des Jeux olympiques de Paris 2024, la TNT Ultra HD semble déjà sur la voie de l’extinction. De nombreux téléspectateurs constatent en effet la disparition des chaînes diffusées via le multiplex R9, qui permettait notamment de recevoir France 2 en Ultra HD (4K).

Le constat remonte de plusieurs régions françaises. Sur les forums spécialisés comme sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs signalent que les chaînes UHD diffusées via le multiplex R9 ne sont plus accessibles alors qu’elles étaient auparavant disponibles. Certains émetteurs continuent encore de diffuser ce signal, notamment celui de la tour Eiffel à Paris, mais la couverture semble se réduire progressivement.

Cette situation n’est finalement pas totalement inattendue. Depuis son lancement national en 2024, la TNT Ultra HD n’a jamais réellement trouvé sa place auprès du grand public. Si elle permettait techniquement de recevoir France 2 en 4K, les contenus véritablement produits en Ultra HD sont restés très rares.

En dehors de quelques grands événements sportifs, comme les Jeux olympiques, la plupart des programmes étaient simplement diffusés en 1080p puis convertis en 4K. Pour de nombreux téléspectateurs, le gain visuel restait donc limité.

Un autre indice est venu confirmer cette tendance. Cette année, Roland-Garros n’a pas été proposé en Ultra HD sur la TNT, contrairement aux éditions précédentes où le tournoi servait régulièrement de vitrine technologique pour cette diffusion.

Les chiffres publiés par l’Arcom illustrent également ce recul. Dans un document consacré à l’avenir de la télévision numérique terrestre, le régulateur indiquait que le nombre d’émetteurs diffusant le multiplex R9 était passé de 210 en juillet 2024 à seulement 123 en janvier 2026. Dans le même temps, la couverture de la population est passée de 74,7 % à 70,3 %. Les nombreux signalements observés depuis laissent penser que ce nombre pourrait avoir encore diminué au cours des derniers mois.

Cette évolution intervient dans un contexte plus large de déclin de la TNT. Année après année, la télévision reçue par internet via les box des opérateurs ou les plateformes de streaming gagne du terrain. Les chaînes en Ultra HD sont aujourd’hui plus facilement accessibles via les offres IPTV des fournisseurs d’accès à internet, qui proposent déjà plusieurs chaînes 4K, notamment TF1 et M6 lors de certains événements sportifs ou de la diffusion de films compatibles.

Aucune annonce officielle de fermeture complète du multiplex R9 n’a été faite à ce stade. Cependant, la réduction progressive du nombre d’émetteurs et la raréfaction des contenus diffusés en véritable Ultra HD laissent penser que l’expérience de la TNT 4K, lancée en grande pompe pour les Jeux olympiques de Paris, pourrait finalement avoir été de courte durée.

Source : iGen

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox