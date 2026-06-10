Bouygues Telecom met fin à la gratuité de son app TV pour certains abonnés Bbox

Après plusieurs semaines de gratuité, l’accès à l’application b.tv sur Apple TV devient payant pour certains abonnés Bouygues Telecom.

La parenthèse semble se refermer. Plusieurs abonnés Bouygues Telecom signalent depuis quelques jours ne plus pouvoir accéder gratuitement à l’application b.tv sur Apple TV. Pour continuer à regarder les chaînes de télévision de l’opérateur sur le boîtier d’Apple, une souscription supplémentaire de 4,99 euros par mois leur est désormais demandée.

Ce changement fait suite au lancement, fin mars, de l’option b.tv Multi-écrans. Facturée 4,99 euros par mois, celle-ci permet d’accéder à plus de 180 chaînes, au replay ainsi qu’aux éventuelles chaînes optionnelles sur plusieurs appareils simultanément. L’option est toutefois incluse sans surcoût pour les abonnés Bbox Ultym.

Dans les faits, plusieurs anciens abonnés semblaient toutefois continuer à profiter de l’application sur Apple TV sans souscrire à cette option. Selon de nombreux témoignages relayés sur les réseaux sociaux, cette situation est en train de changer. Bouygues Telecom semble désormais appliquer plus largement les conditions annoncées lors du lancement de son offre Multi-écrans. Pour les abonnés concernés, deux solutions restent possibles : souscrire à l’option payante ou migrer vers une offre intégrant déjà ce service.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox