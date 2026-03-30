Bouygues Telecom lance une nouvelle option b.tv multi-écrans , d’abord pour les abonnés Bbox, puis les abonnés mobile

Bouygues Telecom enrichit son offre TV avec une option multi-écrans accessible à 4,99 €/mois avec un mois offert.

Bouygues Telecom enrichit son offre TV avec le lancement de l’option b.tv multi-écrans. Disponible dès aujourd’hui, ce nouveau service permet de regarder jusqu’à cinq programmes différents en même temps sur plusieurs appareils, une fonctionnalité pensée pour répondre aux usages des foyers connectés. Avec cette option, chaque membre du foyer peut accéder à son contenu préféré, que ce soit sur smartphone, tablette, ordinateur, Smart TV compatible, via une clé HDMI b.tv ou encore un décodeur TV.

Une offre pensée pour les usages familiaux

Avec b.tv multi-écrans, Bouygues Telecom cible clairement les familles et les usages multiples au sein d’un même foyer. L’objectif est simple : éviter les conflits autour de la télévision en permettant à chacun de regarder son programme en simultané, sur l’écran de son choix.

Le service donne accès à un catalogue de plus de 180 chaînes, 30 bouquets optionnels et 30 chaînes disponibles en replay. Les utilisateurs peuvent également personnaliser leur expérience en ajoutant des bouquets directement depuis leur espace client ou leur télévision compatible.

L’option est accessible dès aujourd’hui pour les clients fixe de Bouygues Telecom. Les abonnés mobile devront attendre le 27 avril pour en profiter. Côté tarif, b.tv multi-écrans est proposé à 4,99 € par mois, avec un premier mois offert. À noter que les nouveaux clients Bbox ultym bénéficient de cette option sans surcoût dès leur souscription.

Bouygues Telecom mise aussi sur la simplicité d’usage. À domicile, la connexion WiFi de la Bbox permet de reconnaître automatiquement l’utilisateur, facilitant l’accès au service. En déplacement, il suffit de se connecter avec ses identifiants pour retrouver ses contenus et ses options, assurant une continuité d’expérience sur tous les écrans.

A noter que d’autres services TV d’opérateurs, étendus à plusieurs supports, existent. Chez Free, notamment, l’accès à Free TV+ (plus de 300 chaînes, inclus pour les abonnés Freebox ou Free Mobile) ou à Free TV (version gratuite accessible même aux non-abonnés Free) est disponible et l’opérateur n’annonce pas pour l’heure de limites de visionnages en simultané.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox