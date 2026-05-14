Un match de Ligue 1 bientôt diffusé gratuitement chaque week-end ? Les députés franchissent une première étape

La commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté un amendement visant à imposer la diffusion en clair d’une rencontre de Ligue 1 chaque semaine. Une mesure encore loin d’être définitive, mais qui pourrait changer l’accès au football français à la télévision.

Nouvelle offensive politique autour des droits TV du football français. Ce mercredi, les députés de la commission des affaires culturelles et de l’éducation ont validé un amendement proposant de rendre obligatoire la diffusion gratuite d’un match de Ligue 1 chaque week-end, rapporte notamment SoFoot.

L’objectif affiché est de faciliter l’accès du grand public aux compétitions sportives, alors que les offres payantes se multiplient depuis plusieurs années. Les auteurs du texte estiment que l’éclatement des droits entre plusieurs diffuseurs pousse les téléspectateurs à accumuler les abonnements, tout en favorisant le recours au piratage. Dans leur argumentaire, les députés considèrent également qu’un match accessible en clair chaque semaine permettrait de mieux exposer le championnat français auprès du grand public et de renforcer sa visibilité.

Une proposition qui devrait ravir les fans de foot : les députés ont adopté en commission un amendement rendant obligatoire la diffusion en clair d’un match de Ligue 1 par week-end. pic.twitter.com/bdgClGoi8o — Paul de Villepin (@Devillepinpaul) May 12, 2026

Cette proposition intervient alors que la plateforme Ligue 1+, lancée par la LFP il y a près d’un an, doit récupérer l’intégralité des matchs de Ligue 1 la saison prochaine, y compris la rencontre actuellement diffusée par beIN Sports.La proposition n’en est toutefois qu’à ses débuts. L’amendement doit désormais être examiné puis voté à l’Assemblée nationale avant une éventuelle mise en application. D’ici là, les diffuseurs et détenteurs de droits devraient défendre leurs positions, dans un contexte où la valeur des droits sportifs reste un enjeu économique majeur en particulier pour les clubs du championnat et le foot français dans sa globalité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox