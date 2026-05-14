Free lance une nouvelle mise à jour des Freebox Révolution, Pop, Ultra, Delta et mini 4K

Une nouvelle version du firmware des Freebox Server est disponible depuis ce 13 mai. Free corrige plusieurs bugs, dont un problème d’affichage dans Freebox OS, et renforce la sécurité de ses box.

Free continue d’enchaîner les mises à jour de ses Freebox avec le lancement ce 13 mai de la version 4.10.2 du firmware des Freebox Server compatibles, à savoir les modèles Révolution, mini 4K, Pop, Delta et Ultra.Cette nouvelle mise à jour reste assez légère côté nouveautés mais apporte plusieurs corrections. Free indique ainsi avoir corrigé un problème d’affichage incorrect de la version dans Freebox OS. L’opérateur mentionne également des « correctifs de sécurité », sans donner davantage de détails sur les failles concernées, comme c’est généralement le cas pour ce type de patch.

Pour en profiter, les abonnés doivent simplement redémarrer leur Freebox Server. Cette version 4.10.2 succède à la mise à jour 4.10.1 déployée début mai, laquelle avait notamment introduit une fonctionnalité très attendue : la configuration du routage statique directement dans Freebox OS.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox