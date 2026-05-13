Ligue 1+ diffusera l’intégralité de la nouvelle Ligue 3 professionnelle

La future Ligue 3 professionnelle franchit une étape importante avant son lancement. Ligue 1+ diffusera tous les matchs du championnat, avec une production renforcée et près de 25 heures de direct chaque semaine.

À partir du 6 août prochain, date de reprise du championnat, la nouvelle Ligue 3 professionnelle bénéficiera d’une exposition inédite. La plateforme Ligue 1+ diffusera en effet l’intégralité des rencontres de la saison 2026-2027, avec les neuf matchs de chaque journée proposés en direct et en exclusivité.

Cette annonce s’inscrit dans la profonde transformation du championnat de National, qui deviendra officiellement la Ligue 3 dès la saison prochaine. Pour la première fois, la Fédération Française de Football organisera directement un championnat professionnel masculin, avec l’objectif de renforcer sa stabilité financière, sa visibilité et son attractivité.

La nouvelle Ligue 3 reposera sur un format à 18 clubs avec montées directes, play-offs d’accession et relégations, mais aussi de nombreuses évolutions destinées à professionnaliser davantage la compétition. Parmi elles : une meilleure production audiovisuelle, des mécanismes financiers renforcés, l’expérimentation du “Football Video Support” pour l’arbitrage ou encore un encadrement plus strict des effectifs et des infrastructures à partir de 2027.

Une diffusion complète chaque semaine

Ligue 1+ proposera donc les 309 rencontres de la saison, incluant la phase régulière et les play-offs. Chaque journée débutera le jeudi soir à 20h45 avec l’affiche principale du week-end, diffusée dans des conditions proches des divisions supérieures. Pour cette rencontre phare, un dispositif renforcé sera mis en place avec cinq caméras, un duo de commentateurs ainsi qu’un journaliste présent au bord du terrain.

Les huit autres matchs seront diffusés le samedi à 15h dans le cadre d’un multiplex dédié. Chaque rencontre disposera également de son propre canal de diffusion, permettant aux supporters de suivre intégralement leur équipe. Ces affiches bénéficieront d’une réalisation à deux caméras, un net progrès par rapport au National actuel, souvent diffusé avec une seule caméra.

La FFF et Ligue 1+ veulent faire de cette nouvelle Ligue 3 un championnat plus visible et plus attractif. Huit journées “événementielles” seront notamment programmées sans concurrence avec la Ligue 1 ou la Ligue 2, notamment pendant les trêves internationales ou certaines périodes clés de la saison. Chaque samedi soir, un espace dédié à la Ligue 3 sera également intégré au magazine de Ligue 1+, avec résumés, buts et analyses de la journée. Sur le digital, Ligue 1+ prévoit aussi la diffusion d’extraits en quasi-direct sur ses réseaux sociaux, accompagnés de contenus éditoriaux supplémentaires afin d’améliorer la visibilité des clubs et des joueurs.

Une montée en gamme pour le championnat

Avec près de 25 heures de direct hebdomadaires annoncées autour de la Ligue 3, cette nouvelle formule marque une vraie montée en puissance médiatique pour l’ancien National.

La professionnalisation du championnat s’accompagne aussi d’un soutien financier renforcé. Le budget dédié à la Ligue 3 atteindra 12,3 millions d’euros dès la saison 2026-2027, soit plus du double des aides précédemment allouées au National. Une grande partie de cette enveloppe sera directement redistribuée aux clubs afin de soutenir leur structuration.

Pour la FFF, cette nouvelle Ligue 3 doit devenir un championnat plus durable, plus compétitif et plus attractif, tout en servant de laboratoire à plusieurs innovations sportives et réglementaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox