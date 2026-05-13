Bouygues Telecom lance une évolution technique pour mettre fin aux appels inconnus chez ses abonnés mobile

Bouygues Telecom va afficher le nom des entreprises lors des appels inconnus grâce à Hiya.

Les appels provenant de numéros inconnus pourraient bientôt devenir un peu plus clairs pour les abonnés Bouygues Telecom . L’opérateur a annoncé le lancement commercial, à partir de juin 2026, d’une nouvelle fonctionnalité baptisée « Branded Call », développée avec la société Hiya. Le principe est simple : lorsqu’une entreprise participante appellera un client Bouygues Telecom, le nom de la marque pourra s’afficher directement sur l’écran du smartphone, même si le numéro n’est pas enregistré dans les contacts. Le lancement commercial de Branded Call est prévu à partir de juin 2026 chez Bouygues Telecom.

La technologie a déjà été présentée par Orange en début d’année, mais n’a pas encore été officiellement déployée par l’opérateur historique. Avec cette technologie, un appel provenant d’un livreur, d’un service client, d’un artisan ou d’une entreprise pourrait afficher directement le nom de la société à l’écran au moment de la sonnerie. L’objectif affiché est de permettre aux utilisateurs de mieux identifier certains appels légitimes dans un contexte où de nombreux Français ignorent désormais les numéros inconnus, notamment à cause du démarchage téléphonique et des arnaques. Selon les données relayées par Bouygues Telecom et Hiya, une large majorité des appels provenant de numéros non enregistrés ne seraient aujourd’hui plus décrochés.

Contrairement à certaines applications tierces d’identification d’appels, le système annoncé par Bouygues Telecom sera directement intégré à son infrastructure réseau, en partenariat avec Ericsson. L’opérateur explique que le service fonctionnera sans application supplémentaire et sera accessible gratuitement à l’ensemble de ses abonnés mobiles compatibles. La technologie utilisée par Hiya repose notamment sur des outils d’analyse et d’intelligence artificielle afin de gérer l’identification des appels et l’affichage des marques en temps réel.

Pour les entreprises, ce système pourrait permettre d’améliorer le taux de réponse lors des appels sortants. Beaucoup de services clients ou de professionnels rencontrent aujourd’hui des difficultés à joindre leurs clients lorsque leur numéro n’est pas reconnu. Le dispositif pourrait ainsi intéresser des secteurs comme la livraison, les rendez-vous techniques, les assurances, les banques ou les services après-vente. Bouygues Telecom devient ainsi le premier opérateur français à annoncer un déploiement généralisé de ce type de technologie directement auprès de tous ses abonnés.

Si cette fonctionnalité peut améliorer l’identification des appels, elle soulève également certaines interrogations autour du contrôle des entreprises autorisées à afficher leur identité, ou encore des usages commerciaux potentiels liés à cette visibilité renforcée. L’efficacité réelle du système dépendra aussi de l’adoption par les entreprises et de la confiance accordée par les utilisateurs aux identifiants affichés à l’écran.

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox