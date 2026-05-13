Free Mobile gonfle la data d’un forfait pour se démarquer… mais augmente aussi le prix

À peine plus d’un mois après avoir revu son enveloppe internet à la baisse, Free Mobile modifie une nouvelle fois sa Série Free. Le prix augmente cette fois de 1€ par mois, tandis que la data progresse de 10 Go. Une évolution réservée aux nouveaux abonnés.

Free Mobile continue de faire évoluer à un rythme soutenu son forfait Série Free, au gré des ajustements du marché. Après avoir abaissé début avril l’enveloppe de son offre de 150 Go à 130 Go sans toucher au tarif, l’opérateur change à nouveau sa formule ce 13 mai. La Série Free affiche désormais 140 Go en 5G en France métropolitaine pour 10,99€/mois pendant un an, contre auparavant 130 Go à 9,99€/mois. L’augmentation est donc double : +10 Go de data, mais aussi +1€ sur la facture mensuelle. Comme précédemment, seuls les nouveaux abonnés sont concernés par cette évolution.

Le reste de l’offre demeure inchangé avec les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, 30 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM, l’option eSIM Watch incluse, Free mVPN ainsi que l’accès à l’application Free TV et ses plus de 300 chaînes. Après un an, les abonnés basculeront automatiquement vers le Forfait Free 5G+.

Du côté de la concurrence, RED by SFR commercialise actuellement un forfait 130 Go en 5G à 9,99€/mois, tandis que B&You propose désormais 130 Go en 5G à 11,99€/mois après une récente hausse tarifaire. Chez Sosh, l’offre équivalente est affichée à 11,99€/mois également, mais uniquement en 4G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox