Algérie : réseau, data incluse ou illimitée, appels… tout ce qui attend les abonnés au forfait mobile Free 5G+ et Free Max sur place

Alors que Free Mobile continue d’étendre les usages inclus à l’international avec son nouveau forfait Free Max, certaines destinations révèlent des différences importantes selon l’offre choisie. En Algérie, la data, l’accès à la 5G ou encore les réseaux partenaires varient sensiblement entre le forfait Free 5G+ et Free Max. Voici ce qu’il faut savoir avant de partir.

Destination très prisée par les voyageurs français et les familles ayant des proches sur place, l’Algérie fait partie des pays inclus à la fois dans le forfait Free 5G+ et dans le nouveau forfait Free Max. Mais derrière cette compatibilité commune, les usages ne sont pas exactement les mêmes selon l’offre détenue. Quantité de data, accès à la 5G, appels ou réseaux partenaires disponibles, voici ce qui attend concrètement les abonnés Free Mobile une fois arrivés sur place.

Data en Algérie : 35 Go ou internet illimité selon le forfait

Avec le forfait Free Max, les abonnés bénéficient d’internet mobile en illimité en Algérie. De leur côté, les abonnés au forfait Free 5G+ disposent d’une enveloppe de 35 Go par mois incluse depuis le pays, avant une facturation de 3€/Mo au-delà. Une différence loin d’être anodine dans un pays où les usages mobiles peuvent rapidement grimper : navigation GPS, appels vidéo avec la famille, réseaux sociaux, streaming ou partage de connexion. Sur ce terrain, le forfait Free Max se montre nettement plus confortable pour les utilisateurs intensifs ou les longs séjours. Contrairement à la data, les communications vocales restent en revanche facturées hors forfait depuis l’Algérie, même avec Free Max.

Depuis l’Algérie :

Appels vers l’Algérie : 1,17€/min

Appels vers la France : 1,17€/min

Appels vers l’Europe et les DOM : 2,19€/min

Appels vers le reste du monde et numéros spéciaux : 2,19€/min

Appels reçus : 0,45€/min

Côté messages :

SMS envoyés : 0,27€

SMS reçus : inclus

MMS envoyés : 1,05€

MMS reçus : 0,76€

Des conditions qui montrent que Free privilégie ici surtout l’internet mobile plutôt que les communications classiques, lesquelles restent facturées à l’usage.

Réseaux partenaires : 4G partout, 5G disponible chez Ooredoo uniquement

Free Mobile s’appuie sur plusieurs opérateurs locaux en Algérie : Djezzy, Mobilis et Ooredoo. Tous permettent l’accès au réseau GSM, GPRS et 4G/LTE, assurant une compatibilité relativement large sur le territoire. La 5G NSA apparaît toutefois beaucoup plus limitée. Selon les informations affichées par Free Mobile, seul Ooredoo propose actuellement un accès 5G compatible avec les abonnés Free en roaming. Djezzy et Mobilis restent limités à la 4G. Autre élément important : la VoLTE n’est pas disponible chez les réseaux partenaires algériens référencés par Free Mobile. Les appels transitent donc de manière plus classique, sans bénéficier des optimisations offertes par la voix sur 4G. Dans les grandes villes, l’expérience devrait rester globalement confortable grâce à la 4G LTE largement accessible chez les trois partenaires. En revanche, l’accès à la 5G dépendra fortement du réseau sélectionné automatiquement par le smartphone et de la couverture locale disponible.

Avant le départ, Free recommande d’ailleurs à ses abonnés de vérifier les conditions exactes de leur forfait et de surveiller leur consommation de data à l’étranger. L’opérateur rappelle également qu’un SMS d’information gratuit est envoyé automatiquement dès l’arrivée dans le pays afin de détailler les principaux tarifs et usages disponibles sur place. Enfin, malgré l’intégration de nombreuses destinations dans ses forfaits, Free recommande de rester prudent sur ses usages : « Sur place, privilégiez le plus souvent possible la connexion Wi-Fi pour naviguer sur internet et passer vos appels/envoyer des messages via les messageries instantanées ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox