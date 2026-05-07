Free lance enfin une nouveauté réclamée depuis près de 15 ans sur les Freebox avec cette mise à jour

Les abonnés Freebox peuvent enfin emprunter les “routes statiques” avec le serveur de leur Freebox.

Free vient de lancer une nouvelle mise à jour pour ses Freebox Server. Estampillée 4.10.1, elle est disponible depuis le 6 mai à 15h00 pour les abonnés équipés d’une Freebox Révolution, Pop, Delta ou Ultra. Pour en profiter, un simple redémarrage du Server suffit. Et derrière cette mise à jour discrète se cache une évolution très attendue par les utilisateurs avancés : la gestion des routes statiques directement depuis Freebox OS.

Concrètement, il est désormais possible de configurer des routes statiques depuis l’interface d’administration Freebox OS. Une fonctionnalité technique mais importante, notamment pour les abonnés disposant de plusieurs réseaux locaux, d’un routeur tiers comme OPNSense, Cisco ou FortiGate, ou encore d’équipements NAS et VLAN avancés. Cette nouveauté était réclamée depuis très longtemps sur le bug tracker de Free. Le premier ticket lié à cette demande remonte en effet à… 2012. À l’époque, un abonné expliquait vouloir faire communiquer sa Freebox avec un routeur Cisco afin de permettre aux appareils connectés en Wi-Fi ou au Player Freebox d’accéder à un NAS situé sur un autre sous-réseau interne. « Est-ce une évolution prévue de la Freebox ? », demandait-il alors.

Depuis, les demandes se sont multipliées. En mars 2025, un autre utilisateur regrettait encore l’impossibilité « d’ajouter les routes static sur FreeboxOS » ou de configurer l’option DHCP 121 afin de faire communiquer son LAN Freebox avec d’autres réseaux IPv4 situés derrière un routeur OPNSense. Sur le bug tracker, plusieurs abonnés soulignaient régulièrement le retard pris par Free sur certaines fonctions réseau avancées face à la concurrence. Un utilisateur listait ainsi plusieurs fonctionnalités absentes depuis des années : modification de la table de routage, support IPsec site-to-site, gestion avancée des VLAN 802.1q, support du LACP ou encore davantage de souplesse sur l’IPv6. « Depuis plus de 5 ans au niveau réseau L2/L3 Free ne peut plus rivaliser avec certains de ses concurrents comme Orange », estimait-il notamment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox