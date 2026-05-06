Une nouvelle fuite de données chez Bouygues Telecom ? Près de 4,5 millions de Français potentiellement touchés

Une base de données de plus de 80 Go, attribuée au SAV fibre de Bouygues Telecom, serait en circulation. Plus de 4,5 millions de Français pourraient être concernés, mais aucune confirmation officielle n’a été donnée à ce stade.

Une base de données présentée comme issue de services liés au SAV fibre de Bouygues Telecom circulerait actuellement sur des forums spécialisés. Elle pourrait concerner plus de 4,5 millions clients ou ex-clients de l’opérateur. À ce stade, l’opérateur n’a pas confirmé l’existence de cette fuite, et plusieurs zones d’ombre subsistent.

Selon des informations relayées par French Breaches, un groupe de hackers affirme détenir une base de données de plus de 80 Go. Celle-ci serait liée à des outils internes utilisés pour le support et les interventions fibre, notamment un environnement évoqué sous le nom de TECH360.

Les données concerneraient une période allant de 2022 à avril 2026, ce qui laisserait penser à une collecte progressive ou à un accès prolongé plutôt qu’à une extraction ponctuelle. Ainsi, même si vous n’êtes plus abonné depuis plusieurs années, il est possible que cette database, si elle est vraie, vous concerne aussi.

Des extraits auraient été partagés en ligne mais leur authenticité n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante à ce jour. D’après les échantillons évoqués, plusieurs types d’informations personnelles pourraient être concernés :

nom et prénom

adresse postale

adresse e-mail

numéro de téléphone

Si ces éléments étaient confirmés, ils pourraient constituer une base particulièrement exploitable pour des campagnes frauduleuses ciblées.

Une origine liée au support technique ?

Contrairement à certaines fuites massives issues de systèmes centraux, celle-ci concernerait plutôt des outils métiers utilisés pour : la gestion des interventions fibre, le suivi des rendez-vous ou la coordination des techniciens.

Ce type d’environnement, souvent manipulé par plusieurs acteurs (techniciens, sous-traitants, plateformes de support), peut représenter une surface d’attaque différente, davantage liée aux proédures internes qu’à une faille technique classique.

Si la fuite était avérée, les conséquences pourraient être concrètes pour les abonnés concernés. Les données évoquées permettraient notamment de rendre crédibles plusieurs types d’arnaques, comme de faux appels ou SMS se faisant passer pour le support technique, de faux rendez-vous de techniciens fibre, du phishing ou de l’usurpation d’identité. Avec des informations précises sur les abonnés et leurs installations, les fraudeurs pourraient construire des scénarios particulièrement convaincants.

À ce stade, il est important de rappeler qu’aucune confirmation officielle n’a été apportée par Bouygues Telecom. L’ampleur réelle, la nature exacte des données et leur origine restent donc à confirmer. Comme souvent dans ce type d’affaire, la prudence est de mise : certaines revendications peuvent être exagérées, incomplètes ou difficiles à vérifier immédiatement.

Dans l’attente d’éventuelles précisions, quelques mesures simples, qu’il est toujours bon de rappeler, permettent de limiter les risques :

ne jamais transmettre d’informations personnelles par téléphone sans vérification

éviter de cliquer sur des liens reçus par SMS ou e-mail

contacter directement son opérateur via les canaux officiels en cas de doute

se méfier des appels évoquant une intervention technique urgente

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox