Orange veut booster le réseau pour le Hellfest, les riverains crient à la surenchère

Orange veut renforcer son réseau pour le Hellfest avec une nouvelle antenne. Une décision qui passe mal auprès des habitants, déjà entourés de plusieurs pylônes et inquiets pour leur environnement.

Rage against the antennas. Au Hellfest, la musique n’est pas la seule à faire du bruit. À quelques semaines de l’édition 2026 du festival dédié au métal et au rock, un projet d’installation d’une nouvelle antenne 5G par Orange suscite une vive opposition chez les riverains du quartier du Champ-Louet, à Clisson.

L’opérateur souhaite déployer un nouveau pylône à proximité de la scène Warzone pour renforcer la couverture réseau pendant le festival, connu pour attirer des dizaines de milliers de festivaliers. Mais pour les habitants, la limite est atteinte. « C’est la densité de population pendant le festival qui sature le réseau. En dehors, personne n’a aucun problème de connexion… », affirme Thierry Maître, président de l’association des riverains du Champ-Louet. Dans ce périmètre restreint, quatre antennes sont déjà recensées : une près du Hellcity, une autre à proximité du site, une troisième près du terrain de rugby et une quatrième sur un château d’eau.

Pour les riverains, cette nouvelle installation serait donc superflue. « Comme tout usager, c’est l’accumulation des ondes électromagnétiques qui nous fait peur. Des antennes, il y en a déjà quatre sur un km², Orange n’a qu’à mutualiser son réseau avec les autres opérateurs ! »

Derrière cette contestation, une critique plus large émerge sur la stratégie de déploiement des opérateurs. Selon l’association, Orange privilégierait ses propres infrastructures plutôt que de partager celles déjà existantes avec SFR, Bouygues Telecom ou Free. « La société Totem accepte d’héberger les autres moyennant une redevance. Si Orange refuse d’aller sur les autres pylônes, moi je pense que c’est parce qu’il ne veut pas payer cette redevance », avance Thierry Maître.

Des réunions ont bien eu lieu entre les habitants et l’opérateur, mais elles n’ont pas permis de dissiper les tensions. Les arguments techniques avancés par Orange, notamment des problèmes de réseau observés en 2023, peinent à convaincre. « En 2024 et 2025, ils disent que le réseau a bien fonctionné… Alors quel intérêt ? Ça ne tient pas la route ! » Sur le plan administratif, le dossier est actuellement bloqué. La mairie de Clisson a saisi Arcep dès janvier, tandis que les riverains envisagent de faire de même. Une procédure a également été engagée auprès de Agence nationale des fréquences pour alerter sur un risque potentiel de surexposition aux ondes.

Initialement, les travaux devaient débuter en mars 2026 pour une mise en service en novembre. Mais face aux recours et aux interrogations, le calendrier est désormais suspendu. Ce conflit illustre un dilemme de plus en plus fréquent : répondre aux besoins croissants de connectivité, notamment lors de grands événements, tout en prenant en compte les préoccupations des habitants.

Car si le Hellfest nécessite une infrastructure réseau solide pour absorber l’afflux de visiteurs il existe également d’autres moyens moins invasifs de booster le débit. Notamment avec des antennes temporaires, régulièrement utilisées lors de ce type d’évènements ponctuels. Il peut s’agit de pylône montés et démontés rapidement, ou même de camions embarquant des antennes, ce qu’Orange ou Free n’hésite pas à faire dans le cadre de certains festivals.

Source : Ouest-France

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox