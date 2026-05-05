Free attendu au tournant, une IA qui interroge… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms…

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Beaucoup se questionnent sur la stratégie de Free

Iliad donne rendez-vous le 21 mai pour la publication de ses résultats du premier trimestre 2026. Une échéance importante pour sa filiale Free qui devra montrer si elle parvient à repartir de l’avant commercialement après un dernier trimestre 2025 marqué par un coup d’arrêt sur les recrutements. Et pour l’instant, beaucoup sont pessimistes…

Est-ce aux opérateurs de se charger de protéger l’internet français ?

La justice française a tranché. Par une décision rendue le 17 avril 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux principaux fournisseurs d’accès à internet, dont Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom, de bloquer l’accès à un site pour la diffusion de contenus jugés particulièrement graves, relevant notamment de l’apologie de crimes contre l’humanité, du négationnisme et de l’incitation à la haine raciale. Certains s’interrogent cependant sur l’efficacité de telles mesures et la “justice” de faire reposer le blocage sur les opérateurs…

Pas pour tout le monde, jusqu’à ce que tout le monde en ait ?

À peine lancée, l’offre Free Max montre déjà son potentiel. Un abonné a consommé près de 250 Go en une semaine en Espagne au point que Free lui-même s’en amuse publiquement. Et cela continue d’alimenter le débat : est-ce un forfait vraiment utile ? Une chose est sûre, seul le temps le dira…

Sosh se met en position avec deux offres d’entrée de gamme, comme la concurrence

Sosh change la donne pour ses offres la fibre avec deux nouvelles formules, alors que l’opérateur avait pour habitude de ne proposer qu’une seule boîte Sosh. Les deux offres pensées pour aller à l’essentiel : des débits élevés, des tarifs compétitifs, toujours sans engagement. L’opérateur mise clairement sur la simplicité et la performance pour séduire de nouveaux abonnés. Un positionnement qui rappelle B&You Pure Fibre et les Freebox Pop et Pop S.

L’IA comme conseiller télécom, ça vous botte ?

L’opérateur a lancé sur son site internet un assistant vocal boosté à l’IA générative de Google dont la mission est de vous permettre de choisir l’offre fixe qui vous convient le mieux et d’y souscrire sans avoir recours à un clavier. Mais tout le monde n’est pas convaincu…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox