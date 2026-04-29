Free Max : un 1er abonné explose sa consommation de data à l’étranger, Free applaudit

À peine lancée, l’offre Free Max montre déjà son potentiel. Un abonné a consommé près de 250 Go en une semaine en Espagne au point que Free lui-même s’en amuse publiquement.

Près d’un mois après son lancement, la nouvelle offre Free Max commence déjà à produire des cas d’usage très concrets… et spectaculaires. Sur X, l’opérateur a lui-même mis en avant la consommation d’un abonné parti à l’étranger.En effet, @timote_rbbe indique sur X avoir consommé près de 250 Go en Espagne en 7 jours, une performance rendue possible par la promesse centrale de Free Max : de la data illimitée non seulement en France, mais aussi dans plus de 135 destinations à l’international. Capture à l’appui, son espace abonné affiche précisément 248,27 Go utilisés à l’étranger, en 4G ou 5G selon les réseaux disponibles.

Loin de s’inquiéter d’un tel usage, Free choisit au contraire de le valoriser. En réponse au post de l’abonné, le compte officiel de l’opérateur ironise : « Bah tu t’es fait kiffer mon gourmand ». Une manière assumée de démontrer que l’offre tient sa promesse : il n’y aurait pas de plafond caché, même en roaming. Ce type de consommation était jusqu’ici très rare, voire impossible sans surcoût, dans les forfaits traditionnels. Avec Free Max, l’opérateur donc cherche clairement à casser cet usage limité à l’étranger, en misant sur une expérience sans contrainte ni risque de hors-forfait. Reste à voir si ces usages extrêmes vont se multiplier dans les prochaines semaines. Free semble en tout cas prêt à les assumer, et même à les encourager, pour illustrer le positionnement très offensif de son nouveau forfait.

Reste désormais à observer jusqu’où cette promesse pourra aller dans la pratique. Si 250 Go en une semaine ne semblent poser aucun problème, la question se posera rapidement pour des volumes encore plus élevés : quelle sera la réaction de Free face à un abonné dépassant 1 To de data en un mois au Japon ou au Maroc, des destinations réputées comme chères en data ? Derrière cette communication assumée, c’est bien la soutenabilité économique du modèle en roaming qui sera mise à l’épreuve dans les prochains mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox