Nouvelle offre Boost Fibre : Sosh peut-il rivaliser avec les Freebox Pop S et B&You Pure Fibre?

Avec Boost Fibre, Sosh revoit sa copie et s’attaque frontalement aux offres de Free et Bouygues. Plus rapide, plus moderne, mais aussi légèrement plus chère : cette nouvelle formule peut-elle changer la donne ?

Le marché des offres fibre sans engagement en double-play continue de s’intensifier. Dernier exemple en date : Sosh, qui vient tout juste de lancer son offre Boost Fibre, présentée comme une une réponse à ce nouveau marché qui n’avait pas été abordé par ses précédentes propositions. Face à la concurrence à savoir, Bouygues Telecom et Free avec leurs offres B&You Pure Fibre Plus et Freebox Pop S. Sosh arrive-t-il à se démarquer ?

D’un point de vue tarifaire, les écarts sont minimes mais peuvent faire la différence. La Freebox Pop S s’affiche à 24,99 euros par mois, ce qui en fait l’offre la plus accessible des trois. B&You Pure Fibre Plus suit de près à 25,99 euros mensuels, tandis que Sosh Boost Fibre se positionne légèrement au-dessus à 26,99 euros par mois. Dans les trois cas, l’absence d’engagement est un point commun, permettant aux utilisateurs de changer facilement d’offre si nécessaire.

Critères B&You Pure Fibre Plus Freebox Pop S Sosh Boost Fibre Prix 25,99€/mois 24,99€/mois 26,99€/mois Engagement Sans engagement Sans engagement Sans engagement Débit descendant Jusqu’à 8 Gbit/s Jusqu’à 5 Gbit/s Jusqu’à 8 Gbit/s Débit montant Jusqu’à 1 Gbit/s Jusqu’à 900 Mbit/s Jusqu’à 2 Gbit/s Wi-Fi Wi-Fi 7 (tri-band, 6 GHz) Wi-Fi 7 (Bi-band) Wi-Fi 7 (bi-band) Répéteur Wi-Fi En option (4€/mois) Un répéteur inclus gratuitement Non inclus

C’est sur les performances que les différences deviennent réellement visibles. B&You Pure Fibre Plus et Sosh Boost Fibre proposent toutes deux des débits descendants pouvant atteindre 8 Gbit/s, soit ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché grand public. Free, avec la Freebox Pop S, reste un cran en dessous avec 5 Gbit/s, un niveau qui reste néanmoins très confortable pour la grande majorité des usages. En revanche, Sosh prend un avantage inattendu sur le débit montant, avec jusqu’à 2 Gbit/s, contre 1 Gbit/s chez Bouygues et 900 Mbit/s chez Free. Ce point peut faire la différence pour les utilisateurs qui envoient régulièrement des fichiers volumineux ou travaillent en ligne.

A noter, les trois offres intègrent désormais le Wi-Fi 7, mais pas dans la même configuration. Bouygues se distingue avec un Wi-Fi 7 tri-band intégrant la bande 6 GHz, ce qui permet une meilleure gestion des nombreux appareils connectés et une stabilité accrue dans les environnements chargés. Free et Sosh optent pour du Wi-Fi 7 bi-band, plus classique, mais déjà largement suffisant pour un usage domestique standard.

Enfin, la question de la couverture au sein du logement peut peser dans la balance. Free inclut directement un répéteur Wi-Fi avec sa Freebox Pop S, un avantage concret pour améliorer la portée du signal sans surcoût. Chez Bouygues, cet équipement reste optionnel, facturé 4 euros par mois, tandis que Sosh ne propose pas de répéteur inclus dans son offre Boost Fibre.

Verdict

Au final, Sosh signe un retour crédible avec Boost Fibre, mais sans réellement bouleverser l’équilibre en place. L’offre se distingue surtout par son excellent débit montant et des performances globales solides, mais elle reste légèrement plus chère et moins bien équipée que ses rivales sur certains points clés. En face, Bouygues conserve l’avantage technologique avec un Wi-Fi plus avancé, tandis que Free continue de séduire avec un tarif agressif et des équipements inclus. Résultat, Boost Fibre s’impose comme une alternative sérieuse, mais pas comme une évidence : le choix dépendra avant tout des priorités de chacun, entre performance pure, prix et confort d’utilisation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox