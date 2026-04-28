Sosh a tout compris et change tout avec deux nouvelles offres fibre puissantes et pas chères

L’opérateur Sosh lance deux nouvelles box fibre pensées pour répondre à tous les usages, du très haut débit au forfait essentiel à prix réduit.

Sosh change la donne pour ses offres la fibre avec deux nouvelles formules, alors que l’opérateur avait pour habitude de ne proposer qu’une seule boîte Sosh. Les deux offres pensées pour aller à l’essentiel : des débits élevés, des tarifs compétitifs, toujours sans engagement. L’opérateur mise clairement sur la simplicité et la performance pour séduire de nouveaux abonnés.

Sosh Boost Fibre : la fibre ultra rapide avec WiFi 7

Première proposition de l’opérateur, une concurrente directe aux B&You Pure Fibre et Freebox Pop S : le double-play avec un gros débit. Proposée à 26,99 € par mois sans engagement, l’offre Sosh Boost Fibre vise les utilisateurs exigeants en quête de très haut débit et de technologies récentes.

Elle inclut un débit allant jusqu’à 8 Gbit/s en téléchargement et 2 Gbit/s en envoi (débits partagés), la Livebox Box 7 SE qui propose le WiFi 7 pour une connexion plus stable et plus performante. Et c’est tout. Cette offre est soumise à éligibilité et s’adresse clairement aux foyers ayant des besoins importants en bande passante, que ce soit pour le streaming, le télétravail ou le gaming.

La Boîte Sosh Fibre : l’essentiel performant à prix réduit

Plus accessible, La Boîte Sosh Fibre est proposée à 24,99 € par mois sans engagement. Elle se concentre sur une expérience fibre complète, en intégrant la télévision mais seulement via une application. Elle comprend ainsi un débit jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi (débits partagés) et la Livebox 6 avec WiFi 6E, mais aussi les appels illimités vers les fixes de 100 destinations, dont la France métropolitaine et les DOM, et l’appli TV d’Orange disponible sur demande. Cette dernière permet d’accéder à jusqu’à 200 chaînes TV. Il est possible d’obtenir un décodeur TV UHD en option à 5 € par mois.

Avec ces deux nouvelles offres, Sosh adopte une approche lisible : une formule très haut débit pour les usages intensifs et une offre plus abordable mais complète pour les besoins du quotidien. Mais il s’agit aussi surtout d’une réponse, assez tardive, aux offres de type B&You Pure Fibre ou Freebox Pop S, double play avec un débit très rapide. Marché qui n’avait pas encore été adressé par la marque low-price d’Orange.

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox