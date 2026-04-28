Choc des titans : entre Free Max, Mega Big de Bouygues Telecom, et le forfait Free 5G+, qui l’emporte ?

Voyager sans compter ou garder le contrôle sur sa consommation ? Avec Free Max, Mega Big et Free 5G+, les opérateurs proposent désormais trois visions très différentes du forfait international. Voici ce qui change vraiment.

Avec le lancement de son nouveau forfait Mega Big, Bouygues Telecom vient clairement marcher sur les plates-bandes de Free Mobile et de son offre Free Max. Deux visions s’opposent désormais frontalement sur le segment des gros consommateurs de data et des voyageurs réguliers.

D’un côté, Free Max, affiché à 29,99 €/mois, mise sur une promesse radicale : de la data illimitée en France, mais aussi à l’étranger, dans plus de 135 destinations. Une approche unique sur le marché, pensée pour supprimer toute contrainte d’usage.

En face, Mega Big adopte une stratégie différente mais ambitieuse. Proposé au même prix (ou 19,99 € pour les abonnés Bbox), le forfait inclut 250 Go de data en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse, ainsi que 40 Go utilisables dans plus de 150 destinations à travers le monde. Enfin, le forfait Free 5G+ reste positionné comme une alternative plus classique, avec une enveloppe importante en France mais une approche plus limitée à l’international.

Forfait Prix France Étranger Destinations Free Max 29,99€ (19.99€/mois Freebox) Illimitée Illimitée 137 Mega Big (Bouygues Telecom) 29,99€ (19,99€ Bbox) 250 Go 40 Go +150 Free 5G+ 19,99€ 350 Go 35 Go 115

Free Max reste aujourd’hui le seul forfait à proposer une data réellement illimitée à l’international. L’utilisateur peut consommer sans restriction, comme en France, sans se soucier de quotas. Mega Big, lui, vise un équilibre : une enveloppe confortable de 40 Go à l’étranger, suffisante pour la grande majorité des usages (streaming, visio, navigation). Le forfait Free 5G+ s’inscrit davantage dans une logique intermédiaire, avec une couverture correcte mais moins ambitieuse, mais tout de même plus de data en France.

Quant aux appels, chez Bouygues, on trouve ainsi les appels, SMS, MMS illimités depuis et vers France Métropolitaine / Europe & DOM / Suisse et les appels illimités vers les fixes de 120 destinations. On reste assez loin de Free Max qui propose pour sa part les appels en France métropolitaine, vers mobiles d’Europe, Suisse, Andorre, Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM et vers les fixes de 100 destinations. Mais les SMS ne sont illimités qu’en France métropolitaine et vers Europe, Suisse, Andorre et DOM.

On peut cependant noter que chez Free, les abonnés bénéficient de plusieurs services supplémentaires qui sont absent de l’offre Mega big : la TV avec Free TV+, mVPN, mais aussi l’option eSIM Watch gratuite, et ce pour les deux offres de l’opérateur de Xavier Niel.

Une couverture internationale large, mais des différences marquées

Dans le détail, les trois forfaits affichent des stratégies très différentes selon les zones. Mega Big se distingue par une couverture très solide en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Caraïbes, avec de nombreuses destinations absentes chez Free. Free Max, de son côté, mise sur une couverture extrêmement large, notamment avec des destinations plus rares ou atypiques, en Asie et en Océanie.

Présent chez Free Max mais absent chez Mega Big Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Biélorussie, Chatham (île), Chypre du Nord, Équateur, Fidji, Hong Kong, Îles Vierges américaines, Kiribati, Koweït, Laos, Macédoine, Monaco, Oman, Papouasie–Nouvelle-Guinée, Samoa, Sri Lanka, Suisse, Tasmanie, Tibet, Vanuatu, Zanzibar (îles) Présent chez Mega Big mais absent chez Free Max Andorre, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, Barbade, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cap-Vert, Cameroun, Dominique, Gabon, Grenade, Guam, Haïti, Jordanie, Kosovo, Montserrat, Nigeria, Polynésie française, République démocratique du Congo, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie

Présent chez Free 5G+ mais absent chez Mega Big Arménie, Biélorussie, Chatham (île), Chypre du Nord, Hong Kong, Îles Vierges américaines, Macédoine, Monaco, Salvador, Sri Lanka, Suisse, Tasmanie, Tibet Présent chez Mega Big mais absent chez Free 5G+ Andorre, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Aruba, Barbade, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Dominique, Gabon, Grenade, Guam, Haïti, Japon, Jordanie, Kosovo, Mali, Maroc, Montserrat, Nigeria, Polynésie française, Qatar, République démocratique du Congo, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie

Avec Mega Big, Bouygues Telecom vise clairement les profils très connectés : streaming, réseaux sociaux, visio, télétravail à l’étranger. Les 40 Go permettent un usage intensif, sans aller jusqu’à l’illimité. Free Max s’adresse à ceux qui ne veulent aucune contrainte, y compris pour des usages extrêmes comme le partage de connexion prolongé ou le remplacement d’une box internet. Free 5G+ reste plus classique, adapté à un usage international occasionnel.

Verdict : Free Max reste au top grâce à l’illimité

Le lancement de Mega Big ne laisse que peu de place au doute : Bouygues Telecom attaque frontalement Free Mobile sur son terrain. Free Max reste le roi du confort absolu avec l’illimité quand Mega Big propose certes une alternative avec certaines destinations différentes, mais pour un tarif identique. Free 5G+ apparaît en retrait sur ce segment premium, mais a l’avantage d’être tout de même assez fourni en termes de destinations, malgré un prix résolument moins cher. Au final, le choix repose sur un critère simple zéro contrainte ou usage maîtrisé. Free Max supprime totalement la peur du hors forfait. Mega Big, lui, offre un compromis solide pour la majorité des utilisateurs.

En somme, en termes de concurrence pure, Mega Big est d’avantage un concurrent de Free 5G+ que de Free Max, finalement, mais beaucoup plus cher, avec un peu plus de data à l’étranger, davantage de destinations, mais moins de data en France et moins de services jaoutés. Même l’avantage Big pour les abonnés Bbox reste au niveau du forfait Free Max,

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox